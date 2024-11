El temps dona la raó a Simeone: No jugava pel que deien i ara calla boques

per Vicenç Clos Balcells

El Cholo Simeone des de la temporada 2011 és entrenador de l'Atlètic de Madrid. Abans havia provat sort a Argentina, de la mà de Racing, Estudiantes, River Plate i San Lorenzo. A la lliga italiana havia entrenat Catania. Al Metropolità tothom hi confia i pocs aficionats qüestionen la seva continuïtat. El 'cholismo' és com una religió per als aficionats matalassers.

Giuliano Simeone va arribar a l'Atlètic de Madrid el setembre del 2020, quan tenia 17 anys. Després de dos anys al filial del club matalasser, en els quals va anotar 34 gols en 61 duels, el fill petit de Diego Pablo Simeone va sortir cedit al Saragossa de la segona divisió perquè comencés a fer les primeres panses al futbol professional.

Amb el club aragonès, va mostrar un bon rendiment: 9 gols i 3 assistències en 37 enfrontaments, 33 dels quals com a titular. L'any següent, Giuliano va ser cedit al Deportivo Alabès. A l'últim amistós de la pretemporada abans del primer partit de lliga, el davanter centre argentí va rebre una dura entrada d'un jugador del Burgos. Aquesta li va provocar un trencament de peroné i una luxació de turmell. Simeone no va tornar a trepitjar un terreny de joc fins al gener. Finalment, va acabar disputant 16 partits, 7 com a titular. La temporada passada la va culminar amb els Jocs OIímpics.

Una oportunitat merescuda

L'Atlètic de Madrid va decidir donar-li una oportunitat i aquest estiu va decidir quedar-s'ho. Al jugador li va costar entrar als esquemes de Diego Pablo Simeone i mostra d'això és que dels 990 primers minuts de la temporada, només n'havia disputat 120. Després de la parada de seleccions del mes d'octubre, Giuliano Simeone va començar a gaudir de més minuts i ara ja encadena 9 partits consecutius jugant.

A més, ha estat titular en 5 dels darrers 6 duels. El seu bon rendiment el converteix en un jugador important en aquest tram del curs. Això ho podem veure reflectit que en els dos darrers partits de l'Atlètic de Madrid la lliga espanyola ha estat escollit com el millor jugador de l'enfrontament. Aquest bon paper també ho ha portat a debutar amb la selecció argentina absoluta. A l'última parada va disputar els últims 6 minuts contra el Perú. En què va haver-hi el setembre va ser convocat, però no va tenir minuts.

| YouTube

Quan Giuliano Simeone entra als terrenys de joc, ho fa amb una energia i amb una predisposició per ajudar l'equip que justifiquen la seva presència. Tot i que ell és davanter centre, igual que els seus germans Gianluca i Giovanni, l'absència per lesió de Marcos Llorente ha propiciat que el menor dels Simeone hagués de jugar en diverses ocasions com a carriler dret, posició en la qual ha mostrat un nivell més que notable.

Simeone ha demostrat que si té minuts en un equip important com l'Atlètic de Madrid és per mèrits propis i no pel fet que el seu pare sigui l'entrenador. Fins ara, Giuliano Simeone suma 1 gol i 3 assistències en 14 partits, 6 dels quals com a titular. És el dissetè jugador que més minuts ha tingut aquesta temporada, tot i que ha disputat 419 minuts dels últims 540 possibles.