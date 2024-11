Un mite del València CF trenca el seu silenci i sentència sobre Motos - Broncano

La polèmica entre David Broncano i Pablo Motos s'ha convertit en un dels temes més comentats a la televisió espanyola. Des que Jorge Martín (no) va protagonitzar una entrevista que va aixecar butllofes, la rivalitat entre El Hormiguero i La Revuelta no ha deixat d'estar en boca de tothom. La conversa s'ha traslladat més enllà dels platós, i ha generat debat en xarxes socials, mitjans de comunicació i entre figures públiques.

En aquest context, Santi Cañizares, exporter del València CF i actual col·laborador a diversos mitjans, no ha trigat a oferir el seu punt de vista. Durant la seva intervenció al programa Despierta San Francisco, dirigit per David Sánchez, Cañizares va llançar un missatge clar i contundent sobre la controvèrsia. "M'avorreix un munt, crec que és l'últim problema que tenim en aquest país", va afirmar amb el seu característic estil directe.

L'enfrontament entre Pablo Motos i David Broncano té el seu origen a l'entrevista que Jorge Martín, pilot de MotoGP, va concedir a La Revuelta. Aquesta no va poder ser emesa perquè el madrileny tenia un acord amb l'entrevistador d'Antena 3, cosa que va generar una pluja aclaparadora de crítiques. Posteriorment, Pablo Motos va aprofitar el seu espai en prime time per respondre directament a les crítiques, avivant encara més la controvèrsia. Aquest intercanvi d'indirectes molt directes ha polaritzat l'audiència i la ha dividit entre seguidors dels dos programes.

Sense pèls a la llengua

Per Santi Cañizares, l'enrenou mediàtic generat per aquesta disputa no té sentit. L'exporter va recordar episodis similars de la seva etapa com a futbolista, fent un paral·lelisme amb la històrica rivalitat entre José María García i José Ramón de la Morena. "Al Mundial del 94 estàvem en un resort als afores de Chicago, i allò era un caos total. Els sets de García i de la Morena estaven enfrontats, i aconseguir una entrevista abans que la competència era una autèntica qüestió d'estat", va recordar.

Cañizares, que ha guanyat notorietat els últims anys per no defugir temes polèmics, també va aprofitar per criticar la sobredimensió que se li dóna a aquest tipus d'enfrontaments a la televisió actual. "Al final, es tracta d'entreteniment, però sembla que ens ho prenem com una cosa personal. És increïble el nivell de crispació que generen aquestes coses", va afegir.

Pel que fa a la polèmica en si, l'exguardameta va subratllar la importància de centrar-se en problemes més rellevants. "Tenim tantes coses per resoldre com a societat que perdre el temps en aquestes baralles mediàtiques és absurd", ha sentenciat.