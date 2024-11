Guardiola entra en escena i deixa KO a Simeone: Podria treure un fitxatge a l'Atlètic

Diego Simeone té clar que necessita reforçar el centre del camp de l'Atlètic de Madrid al mercat d'hivern. Després d'una primera meitat de temporada en què les lesions i la falta de profunditat han complicat la gestió dels partits, el tècnic argentí busca un migcampista que combini qualitat tècnica i capacitat ofensiva. Entre les opcions contemplades, una ha acaparat els focus: un jugador del Vila-real que, segons El Nacional, també ha despertat l'interès del totpoderós Manchester City de Pep Guardiola.

Es tracta d'Álex Baena, una de les sensacions de LaLiga i peça clau del Vila-real. Amb tot just 23 anys, Baena ha demostrat ser un migcampista polivalent, capaç de marcar diferències tant en atac com en defensa. La temporada passada va ser el màxim assistent de les cinc grans lligues europees, i en aquesta ja suma 2 gols i 5 assistències en 12 partits. Aquests números han consolidat la reputació com un dels joves talents més prometedors d'Europa, atraient l'atenció de Simeone i, més recentment, de Guardiola.

L'interès de l'Atlètic de Madrid per Baena és conegut, però el Vila-real ha deixat clar que no en facilitarà la sortida. Segons fonts properes al club, els blanc-i-vermells ja haurien temptejat una possible oferta, però el Submarí Groc va desestimar qualsevol negociació per a aquest hivern. Tot i això, l'entrada en escena del Manchester City podria canviar les coses. Els de Guardiola estarien disposats a posar sobre la taula 40 milions d'euros, una xifra que podria convèncer el Vila-real, especialment si el jugador expressa el seu desig de fer el salt a un club de més envergadura.

| @VillarrealCF

El relleu de De Bruyne

Per a Guardiola, Baena no és només una promesa, sinó una solució estratègica. El cicle de Kevin De Bruyne al Manchester City sembla estar arribant al final, i el tècnic català veu al jugador almerienc un possible successor. La seva capacitat per trencar línies, aportar gols i assistir amb regularitat encaixa perfectament a l'esquema de Guardiola, que busca futbolistes amb visió de joc i dinamisme a la medul·lar.

Álex Baena travessa el millor moment de la seva carrera i la seva versatilitat el converteix en un perfil ideal per a equips d'alt nivell. Per al Vila-real, perdre una figura tan important seria un cop significatiu, però una oferta considerable podria ajudar a equilibrar les finances del club i fer front a futures incorporacions.

Mentre l'Atlètic busca alternatives per reforçar la plantilla, la intervenció del Manchester City podria complicar seriosament els plans de Simeone. El mercat d'hivern s'acosta intens i Baena serà, sens dubte, un dels noms més comentats. Si Guardiola aconsegueix tancar el fitxatge, el migcampista es podria convertir en la nova estrella de la Premier League, deixant Simeone sense una de les seves principals opcions per al centre del camp.