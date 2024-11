Manuel Pellegrini pren una decisió amb Vítor Roque i deixa KO al Barça

Sis mesos van ser suficients al Barça per adonar-se que el fitxatge de Vítor Roque no estava complint amb les expectatives generades. Considerat un dels joves més prometedors del futbol brasiler, la seva arribada al club blaugrana va estar envoltada d'entusiasme, però el rendiment en pretemporada va deixar més dubtes que certeses. Finalment, es va optar per cedir-lo al Real Betis, on esperava recuperar el millor nivell i reivindicar-se com el davanter estrella que prometia ser.

L'acord entre el Barça i el Betis contemplava una cessió per una temporada amb opció a ampliar-la a dues, juntament amb una clàusula de compra opcional. Si el Betis volia quedar-se amb el brasiler en acabar el primer any, hauria d'abonar 25 milions d'euros. Si decidien esperar el segon any, la xifra augmentaria lleugerament. Tot i que les seves estadístiques aquesta temporada no són dolentes —cinc gols en els primers 15 partits—, no semblen ser suficients per convèncer Manuel Pellegrini.

Pellegrini no s'arrisca amb la compra

L'entrenador xilè, conegut per la seva visió estratègica, considera que pagar 25 milions d'euros per Vítor Roque seria un risc massa elevat, segons ha informat El Nacional. Tot i que el jove davanter ha mostrat centelleigs de qualitat i un bon olfacte golejador, el seu rendiment no ha estat constant. Pellegrini prefereix destinar els recursos econòmics del Betis a reforçar diverses posicions amb jugadors més accessibles al mercat.

El Real Betis no compta amb una capacitat financera per a grans fitxatges i la irregularitat de Tigrinho en partits clau ha generat dubtes en la direcció esportiva. Tot i que ha tingut bons moments, no ha aconseguit consolidar-se com un pilar indispensable a l'esquema tàctic de Pellegrini. Això ha portat l'entrenador a inclinar-se per no executar l'opció de compra, una decisió que obliga el davanter brasiler a tornar al Camp Nou a l'estiu.

Un problema per al Barça

La decisió del Betis suposa un cop dur per al Barça, que esperava generar ingressos significatius amb la venda de Vítor Roque. El club català, encara afectat per problemes econòmics, no té intenció de reincorporar-lo a la plantilla. Des del principi, la cessió al Betis va ser vista com una solució temporal per intentar recuperar part de la inversió inicial, propera als 30 milions d'euros més variables.

Si torna al Barça, el davanter es convertirà en una “patata calenta” per a la planificació esportiva de Hans-Dieter Flick i la direcció tècnica liderada per Deco. El club intentarà buscar-li una nova destinació al mercat d'estiu, tot i que aconseguir una oferta propera als 25 milions d'euros sembla complicat pel seu rendiment actual.