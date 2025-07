Tebas parla de Nico Williams i Pedrerol torna a carregar contra ell: Per culpa seva...

L'ambient del futbol espanyol torna a agitar-se en ple mercat de fitxatges. Aquesta vegada, l'epicentre de la controvèrsia es troba lluny dels terrenys de joc i té el seu origen als despatxos de LaLiga. El possible fitxatge de Nico Williams pel Barça s'ha convertit en un assumpte institucional que ha acabat esquitxant els principals dirigents, especialment el president de LaLiga, Javier Tebas.

Aquest culebrot no només és al centre de l'actualitat esportiva, sinó que a més ha generat un debat de fons sobre la transparència i l'ètica en les negociacions. Tot va començar amb la reunió mantinguda entre representants de l'Athletic Club i Javier Tebas, una cita que tenia com a objectiu principal analitzar la viabilitat econòmica d'una operació de 60 milions d'euros i comprovar si el club blaugrana compleix amb la normativa de la regla 1.1 de LaLiga.

Javier Tebas no ha amagat la trobada i, en declaracions recents, ha afirmat que “els clubs poden venir i preguntar el que considerin” sobre l'estat financer dels seus rivals. A més, el president de LaLiga subratlla que “mai em va molestar que l'Athletic desvelés aquesta reunió ni els temes que s'hi van tractar”, tot i que deixa clar que el Barça, a hores d'ara, “no podria inscriure Nico Williams”. La fiscalització dels moviments de mercat és un recurs que, segons Tebas, està a l'abast de qualsevol club, encara que no tots estan d'acord amb la manera com s'ha gestionat aquest cas concret.

| YouTube: DAZN ES

Pedrerol critica la postura de Tebas i apunta a una aliança insòlita en el futbol espanyol

La polèmica ha arribat a un altre nivell després de l'anàlisi realitzada per Josep Pedrerol a El Chiringuito, on el presentador no ha dubtat a assenyalar les contradiccions de Tebas. Pedrerol sosté que el president de LaLiga sí que s'hauria sentit incòmode per la publicació de la reunió. Afegeix, a més, que tot això és una jugada de l'Athletic Club per quedar bé amb els seus aficionats.

“Què pinta Tebas parlant d'inscripcions de jugadors d'altres equips?” es pregunta Pedrerol, qui insisteix que el procediment habitual seria que aquest tipus de qüestions es debatessin en una assemblea general i no en una reunió privada entre clubs i el màxim responsable de LaLiga. A més, considera que aquesta actitud de Tebas respon a una molèstia després que el CSD el desautoritzés en el polèmic cas de Dani Olmo.

El rerefons: la batalla pel control i la transparència en el mercat de fitxatges

L'episodi ha obert un debat sobre el control econòmic en el futbol espanyol i sobre la informació que els clubs poden sol·licitar a LaLiga. La normativa financera s'ha endurit en les últimes temporades, i la inscripció de grans fitxatges, especialment en equips com el Barça, depèn de complir estrictament amb els límits salarials.

Tanmateix, la possibilitat que un club obtingui informació sensible sobre un altre rival directe al mercat ha estat rebuda amb crítiques, ja que pot generar un avantatge competitiu o, si més no, sembrar el dubte de manca de neutralitat. El mateix Tebas va ironitzar amb El Chiringuito dient “digues-li a Josep que alguna sí que se la inventa”, en referència a la suposada implantació d'un supervisor especial per controlar l'operació, un extrem que nega rotundament.