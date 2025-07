El Valladolid té pràcticament tancat un fitxatge de la lliga mexicana

El futbol a Valladolid ha tornat a omplir-se d'expectatives després d'un estiu que ha canviat el rumb del club. Amb l'arribada del grup Ignite com a nou propietari, l'afició pucelana ha recuperat part de la il·lusió perduda en una temporada per oblidar. Queda enrere l'etapa de Ronaldo Nazário i, amb ella, la frustració d'un descens que ha marcat la fi d'una era a Zorrilla. Ara, la mirada se centra en una reconstrucció necessària perquè el club recuperi el seu lloc a l'elit del futbol espanyol.

El tancament del cicle anterior no va ser senzill. El Real Valladolid va acabar la passada campanya amb una dolorosa derrota davant el Leganés i va certificar la seva caiguda a la divisió de plata amb molta antelació. Els números no van acompanyar i, després d'ocupar l'última plaça de la taula, la directiva va decidir fer un gir total al projecte. Ignite, nou propietari del club, ha apostat per una revolució profunda tant en l'estructura com a la banqueta.

Enmig d'aquest procés, un dels noms propis és el de Víctor Orta, que apunta a convertir-se en el nou director esportiu després de la sortida de Domingos Catoira. Tot indica que no estarà sol en el desembarcament: el tècnic uruguaià Guillermo Almada, conegut pel seu èxit al futbol mexicà, seria l'encarregat de liderar el vestidor i tornar la competitivitat a la plantilla.

Jeremy Márquez: el polivalent migcampista que il·lusiona Pucela

La confecció del nou Valladolid ha començat a agafar forma en les últimes hores amb un moviment que pot ser clau. Segons avancen mitjans mexicans, Jeremy Márquez està molt a prop de convertir-se en el primer fitxatge de l'era Ignite. El migcampista mexicà, de 25 anys, va acabar contracte amb l'Atlas el passat 30 de juny i és una de les sensacions recents de la Lliga MX.

Márquez va disputar 33 partits la darrera campanya amb Atlas, anotant cinc gols i signant dues assistències, xifres que li van permetre fer-se un lloc a la selecció mexicana i disputar la Copa Oro. La seva polivalència al mig del camp, així com la seva capacitat per adaptar-se a diferents esquemes, l'han convertit en una opció atractiva per a Almada, que l'ha demanat com a primera peça per iniciar la reconstrucció.

Un estiu de sortides i canvis profunds a Zorrilla

El Valladolid afronta aquest mercat estival amb la necessitat de reinventar-se. S'esperen moltes baixes, tant per finalització de contractes com per cessions ja pactades. Raúl Moro ja ha signat amb l'Ajax, Kenedy jugarà cedit a Pachuca i Anuar marxarà com a agent lliure. En el marc de les arribades, havien sonat jugadors com Rubén Peña o Jason Remeseiro, però el primer ja té equip i el segon està sent seguit per molts equips de la Lliga Hypermotion.

La direcció esportiva centra ara els seus esforços a perfilar una plantilla competitiva amb l'objectiu clar de tornar a LaLiga EA Sports com més aviat millor. La possible arribada de Márquez, a més d'altres operacions que estan en marxa, suposa un pas endavant en aquest repte. Això sí, la prioritat del club és la de fer fitxatges a cost zero, cosa que limita una mica el modus operandi