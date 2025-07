Tebas habla de Nico Williams y Pedrerol vuelve a cargar contra él: 'Por su culpa...'

El ambiente del fútbol español vuelve a agitarse en pleno mercado de fichajes. Esta vez, el epicentro de la controversia se encuentra lejos de los terrenos de juego y tiene su origen en los despachos de LaLiga. El posible fichaje de Nico Williams por el Barça se ha convertido en un asunto institucional que ha terminado salpicando a los principales dirigentes, en especial al presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Este culebrón no solo está en el centro de la actualidad deportiva, sino que además ha generado un debate de fondo sobre la transparencia y la ética en las negociaciones. Todo comenzó con la reunión mantenida entre representantes del Athletic Club y Javier Tebas, una cita que tenía como objetivo principal analizar la viabilidad económica de una operación de 60 millones de euros y comprobar si el club blaugrana cumple con la normativa de la regla 1.1 de LaLiga.

Javier Tebas no ha escondido el encuentro y, en declaraciones recientes, ha afirmado que “los clubes pueden venir y preguntar lo que consideren” sobre el estado financiero de sus rivales. Además, el presidente de LaLiga subraya que “nunca me molestó que el Athletic desvelara esta reunión ni los temas que se trataron”, aunque deja claro que el Barça, a día de hoy, “no podría inscribir a Nico Williams”. La fiscalización de los movimientos de mercado es un recurso que, según Tebas, está al alcance de cualquier club, aunque no todos están de acuerdo con la manera en que se ha gestionado este caso concreto.

| YouTube: DAZN ES

Pedrerol critica la postura de Tebas y apunta a una alianza insólita en el fútbol español

La polémica ha alcanzado otro nivel tras el análisis realizado por Josep Pedrerol en El Chiringuito, donde el presentador no ha dudado en señalar las contradicciones de Tebas. Pedrerol sostiene que el presidente de LaLiga sí se habría visto incómodo por la publicación de la reunión. Añade, además, que todo esto es una jugada del Athletic Club para quedar bien con sus aficionados.

“¿Qué pinta Tebas hablando de inscripciones de jugadores de otros equipos?” se pregunta Pedrerol, quien insiste en que el procedimiento habitual sería que este tipo de cuestiones se debatieran en una asamblea general y no en una reunión privada entre clubes y el máximo responsable de LaLiga. Además, considera que esta actitud de Tebas responde a una molestia después de que el CSD le desautorizara en el polémico caso de Dani Olmo.

El trasfondo: la batalla por el control y la transparencia en el mercado de fichajes

El episodio ha abierto un debate sobre el control económico en el fútbol español y sobre la información que los clubes pueden solicitar a LaLiga. La normativa financiera se ha endurecido en las últimas temporadas, y la inscripción de grandes fichajes, especialmente en equipos como el Barça, depende de cumplir estrictamente con los límites salariales.

Sin embargo, la posibilidad de que un club obtenga información sensible sobre otro rival directo en el mercado ha sido recibida con críticas, ya que puede generar una ventaja competitiva o, al menos, sembrar la sospecha de falta de neutralidad. El propio Tebas ironizó con El Chiringuito al decir “dile a Josep que alguna sí que se inventa”, en referencia a la supuesta implantación de un supervisor especial para controlar la operación, un extremo que niega rotundamente.