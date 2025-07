Marxarà del Racing de Santander: El volen l'Sporting, el Còrdova i l'Albacete

La temporada d'ascensos i descensos en el futbol espanyol sempre porta amb si moviments inesperats i noves oportunitats per a futbolistes joves. Aquest és el cas d'un migcampista que, després d'una destacada actuació fora del seu club d'origen, s'ha convertit en un dels noms més buscats de LaLiga Hypermotion. L'expectació creix al voltant del seu futur i diversos equips es disputen la seva incorporació per al proper curs.

Durant l'últim any i mig, aquest jove migcampista ha viscut una experiència que l'ha marcat en tots els sentits. La seva cessió a la SD Ponferradina, equip amb el qual ha disputat dos play-off consecutius d'ascens a Segona Divisió, li ha permès consolidar-se com una de les revelacions de la categoria. No només ha destacat per les seves xifres golejadores —cinc gols en 41 partits la temporada passada—, sinó també per la seva regularitat i la seva capacitat per liderar el centre del camp en moments de màxima tensió.

La Ponferradina, tot i quedar-se a les portes de l'ascens després de caure davant l'Andorra de Gerard Piqué, ha gaudit del millor Yeray Cabanzón. L'afició del Toralín s'ha rendit a la seva entrega, compromís i talent, factors que han despertat l'interès de diversos equips de la categoria de plata.

Sporting, Córdoba i Albacete: tres destins amb projectes ambiciosos

Les bones actuacions del migcampista no han passat desapercebudes per a clubs que volen reforçar la seva plantilla aquest estiu. Segons informació publicada per periodistes especialitzats com Ángel García, el Córdoba, l'Sporting de Gijón i l'Albacete han mostrat un interès seriós a fer-se amb els seus serveis. A ells s'hi suma l'Andorra, acabat d'ascendir, que també ha entrat a la pugna després d'enfrontar-se a la Ponferradina en l'últim play-off.

Cada un d'aquests equips ofereix un projecte diferent. L'Sporting de Gijón aspira a l'ascens després de quedar-s'hi a prop la temporada passada. El Córdoba vol consolidar-se a Segona i l'Albacete busca més regularitat per lluitar per objectius més ambiciosos. En aquest escenari, el destí de Yeray Cabanzón pot decidir-se en les properes setmanes, depenent dels moviments al mercat i de les negociacions amb el Racing de Santander.

El paper del Racing de Santander i la decisió de José Alberto

El Racing de Santander, club al qual pertany Yeray Cabanzón fins al juny de 2027, es troba ara en una situació complexa. El futbolista, que va debutar amb els càntabres a Primera RFEF i va sumar minuts a Segona, busca fer el salt definitiu i consolidar-se a la categoria. Tanmateix, la competència al centre del camp i la política de cessions del club han fet que el jugador busqui minuts lluny d'El Sardinero.

La clau estarà en la decisió que prengui José Alberto, tècnic del Racing, quan comenci la pretemporada. Si l'entrenador decideix comptar amb el futbolista per al primer equip, l'escenari podria canviar. Altrament, tot apunta que Yeray Cabanzón seguirà la seva carrera lluny de Santander, amb opcions de protagonisme en algun dels equips que ja han trucat a la seva porta.