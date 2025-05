El tapat del Barça per a l'extrem: 10 milions d'euros

El mercat de fitxatges del futbol europeu comença a tenir protagonisme en el debat social. El FC Barcelona, sota la direcció de Flick, busca solucions intel·ligents per completar el seu atac sense sacrificar estabilitat ni pressupost. En un context on els grans desemborsaments semblen aparcats, l'entitat blaugrana explora alternatives per reforçar una de les posicions més cobejades del futbol modern: l'extrem.

La planificació esportiva del Barça per a la temporada 2025-2026 està marcada per la prudència financera. Els responsables del club, Joan Laporta i Deco, han advertit que no hi haurà grans revolucions a la plantilla. El bon rendiment dels atacants actuals obliga a pensar en fitxatges més estratègics que mediàtics.

Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal i Ferran Torres han demostrat estar a l'altura de les expectatives. Les seves xifres i actuacions han estat determinants en els partits clau del curs. A més, el cos tècnic ha destacat la importància de no alterar l'equilibri intern ni generar tensió en un vestidor on la competència és màxima i tots volen protagonisme.

| @brryann10

Les estrelles descartades i el canvi de rumb

En les últimes setmanes, s'ha especulat amb l'arribada de grans noms a l'atac del Barça. Futbolistes com Rafael Leao, Luis Díaz, Nico Williams o Marcus Rashford han estat a l'agenda. No obstant això, la possibilitat que algun d'ells aterri al Camp Nou s'ha anat diluint. El club no vol realitzar una inversió milionària per un jugador que podria trobar-se amb la porta tancada a la titularitat.

El Barça ha decidit buscar un perfil diferent: un extrem jove, de talent contrastat, però que accepti un rol secundari. Un futbolista capaç d'agitar partits des de la banqueta i que no suposi un gran esforç econòmic. En aquest escenari, sorgeix la figura d'un jugador que ja ha brillat a LaLiga i que, per circumstàncies, s'ha convertit en una oportunitat de mercat.

Bryan Zaragoza, el nom que il·lusiona a l'àrea tècnica

El nom de Bryan Zaragoza torna a sonar amb força a l'agenda blaugrana; ho ha avançat el mitjà El Nacional. L'extrem malagueny, després d'una irrupció espectacular al Granada, va ser fitxat pel Bayern de Munic per una xifra propera als 12 milions d'euros. No obstant això, la seva adaptació al futbol alemany no ha estat senzilla. Els problemes amb l'idioma i la falta de minuts sota les ordres de Thomas Tuchel, primer, i de Vincent Kompany, després, han frenat la seva progressió.

La situació va provocar la cessió de Zaragoza a Osasuna, on les lesions han impedit veure'l amb regularitat. Quan ha estat disponible, ha demostrat que continua tenint desbordament, velocitat i una capacitat única per encarar rivals. La seva joventut i fam encaixen en el perfil que busca el Barça per al pròxim projecte.

El Bayern de Munic, conscient que Bryan no ha aconseguit assentar-se, estaria disposat a facilitar la seva sortida. Segons la font ja esmentada, la xifra per a un traspàs definitiu rondaria els 10 milions d'euros. Un preu raonable per al mercat actual i que permetria al Barça reforçar-se sense riscos financers.

Deco i Laporta estudien l'operació. El fet que Bryan accepti un rol secundari i estigui disposat a créixer en un entorn de màxima exigència li dona avantatge sobre altres candidats. A més, el futbolista veuria amb bons ulls quedar-se a LaLiga, competint en un equip de primer nivell, encara que sigui per disputar minuts com a revulsiu.