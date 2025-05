La decisió de Manolo González que esperaven els aficionats de l'Espanyol

Al RCDE Stadium es respira un ambient de màxima tensió. L'Espanyol afronta aquesta tarda un dels partits més determinants dels últims anys, i ho fa amb una gran notícia que els seguidors pericos feia dies que esperaven. Amb tot per decidir-se en l'última jornada de LaLiga i la permanència en joc, l'alineació titular presentada per Manolo González promet no deixar indiferent a ningú.

L'Espanyol es juga el seu futur en l'elit del futbol espanyol en un matx que es disputarà a partir de les 18:30h davant la UD Las Palmas. La temporada ha estat una autèntica muntanya russa per al conjunt blanquiblau. Després d'una notable segona volta que semblava allunyar el fantasma del descens, l'equip ha encadenat una ratxa negativa de cinc derrotes consecutives que l'ha tornat de ple a la lluita per evitar el desastre.

Amb dos punts d'avantatge sobre el Leganés, el rival directe per la permanència, els de Manolo González depenen de si mateixos: una victòria els assegura seguir un any més a Primera Divisió, sense importar el resultat de l'elenc pepiner en el seu partit, que també juga com a local davant un Real Valladolid ja descendit. Però qualsevol ensopegada, acompanyada d'una victòria pepinera, significaria el descens.

| RCDE

L'onze inicial: confiança en la pedrera i canvis obligats

La gran notícia per a l'afició de l'Espanyol és la confiança que Manolo González diposita en diversos dels jugadors de la pedrera i en jugadors que han estat referents al llarg de la temporada. El tècnic blanquiblau manté el seu clàssic 4-2-3-1, encara que introdueix un parell de modificacions importants en l'equip inicial.

A la porteria hi serà Joan García, un dels grans ídols de l'afició. Sallent, que podria estar vivint els seus últims minuts com a porter de l'Espanyol, ha estat un pilar fonamental al llarg de la campanya. En defensa, destaca el retorn de Leandro Cabrera, que es va perdre l'últim partit per sanció i serà clau per la seva experiència. Al seu costat, Calero ocuparà el lloc de central després de la baixa per sanció de Kumbulla, mentre que El Hilali i Romero actuaran als laterals.

El centre del camp queda en mans d'Urko i Pol Lozano, dos futbolistes amb recorregut i capacitat per aportar equilibri i arribada des de segona línia. Més amunt, Edu Expósito parteix com a organitzador, mentre que a les bandes la novetat és l'entrada de Jofre Carreras per la dreta. Jofre, habitual revulsiu, tindrà avui la responsabilitat de titular en lloc d'Antoniu, aportant velocitat i desequilibri en una zona del camp on l'Espanyol necessita desequilibri. Per l'esquerra, Puado, un altre dels noms que podria acomiadar-se del club després d'aquest partit, serà titular i peça clau per generar perill.

A la punta d'atac, l'encarregat de buscar el gol serà Roberto Fernández, cedit però convertit en una de les revelacions de la temporada.

L'afició ho té clar: avui és el dia de deixar-ho tot al camp. L'Espanyol no depèn de ningú més i Manolo González ha apostat per un onze carregat de talent i personalitat, barrejant joventut, experiència i fam de victòria. La graderia del RCDE Stadium es prepara per empènyer el seu equip en una tarda que pot ser recordada com la de la salvació... o la de l'amargor.