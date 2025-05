Guaita i dos més: Els primers fitxatges del València de Corberán en la 2025-2026

El València CF es troba davant d'un nou estiu ple d'incerteses. Després d'una temporada de canvis a la banqueta i reptes institucionals, el club ha decidit no perdre temps. Les primeres operacions del mercat de fitxatges ja estan en marxa. L'arribada de Carlos Corberán a la banqueta ha aportat aire nou, però l'exigència de l'afició no baixa el llistó. A Mestalla saben que el marge d'error és mínim i que cada moviment compta.

La direcció esportiva, encapçalada per Miguel Ángel Corona, està seguint una línia clara: fitxatges de baix cost, preferiblement a cost zero, i salaris sostenibles. Aquesta filosofia respon tant a la necessitat de complir amb el 'fair play' financer com a la política de contenció dictada des de Singapur per Peter Lim. Encara que aquest tipus d'incorporacions no requereixen un gran desemborsament, el club continua necessitant el vistiplau de Meriton, l'empresa propietària, abans de tancar qualsevol operació.

El mercat d'agents lliures s'ha convertit en una mina d'oportunitats per al club de Mestalla. L'objectiu és rejovenir la plantilla, augmentar la competitivitat i, sobretot, recuperar el protagonisme perdut a LaLiga. La prioritat està en posicions clau, on l'experiència i el rendiment immediat són fonamentals.

| VCF

Guaita, el retorn esperat a Mestalla

Un dels noms que millor valoren a la directiva per a la porteria és el de Vicente Guaita. El porter, amb passat valencianista i gran trajectòria en el futbol anglès, està molt a prop de tornar al club que el va veure créixer. Després de finalitzar la seva etapa al Celta, Guaita busca un últim gran repte a LaLiga. L'operació està a l'espera de l'aprovació final de Peter Lim, però tot indica que serà el primer reforç del nou València de Corberán.

Guaita aportaria lideratge, experiència sota pals i coneixement de la casa. La seva arribada suposaria un salt de qualitat a la porteria i permetria a Corberán comptar amb un segur a l'arc des de l'inici de la temporada. En una plantilla jove, la seva figura seria clau per assentar la defensa i transmetre calma en els moments decisius.

Yvan Neyou i Javi Muñoz: Dos fitxatges intel·ligents per al centre del camp

A més de Guaita, hi ha altres dos jugadors molt a prop de signar pel València. Tots dos han completat una bona campanya en equips de Primera Divisió i compleixen amb els requisits econòmics de la directiva.

Yvan Neyou ha estat una de les notes positives del CD Leganés, encara que l'equip madrileny es troba al límit del descens. El migcampista camerunès, de 28 anys, ha disputat 33 partits, sumant 1 gol i 1 assistència. Neyou destaca per la seva capacitat de recuperació, desplegament físic i visió de joc. El seu fitxatge seria un moviment estratègic per reforçar el centre del camp, aportant equilibri i polivalència. És un jugador que pot rendir de manera immediata, adaptant-se tant a un doble pivot com a un rol més avançat.

D'altra banda, Javi Muñoz finalitza contracte amb la UD Las Palmas i està llest per canviar d'aires. Amb 30 anys, el migcampista ha demostrat aquesta temporada que pot aportar tant a l'eix com a la banda dreta. Ha disputat 35 partits oficials, sumant 1 gol i 3 assistències. La seva experiència a la màxima categoria i la seva polivalència el converteixen en una opció fiable per donar profunditat a la plantilla. A més, el seu cost encaixa perfectament en els plans d'austeritat de Peter Lim.