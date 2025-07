El tapat de Deco per a l’extrem del Barça

El FC Barcelona continua treballant discretament al mercat de fitxatges. Dins la direcció esportiva del club s'està coent una alternativa molt més econòmica en comparació amb aquelles de les quals més se'n parla… i potser més prometedora a mitjà termini.

L'encarregat de buscar solucions viables per reforçar l'atac no és cap altre que Deco, que des de fa mesos analitza diverses opcions que puguin encaixar tant en l'àmbit futbolístic com en el financer. I és que, amb les restriccions econòmiques que arrossega el club, qualsevol moviment ha de ser estratègicament mesurat.

Una perla europea, sota el radar

Deco ha posat el focus en un futbolista jove que ha cridat l'atenció pel seu potencial i explosivitat. Es tracta d'un extrem esquerrà, molt ràpid, amb capacitat de desbordament i encara en una etapa de creixement que podria convertir-lo en un fitxatge de gran rendiment a mitjà termini.

Aquest jugador, tot i no tenir el bagatge de les grans estrelles, ha demostrat personalitat en competicions europees i a la lliga alemanya. Hansi Flick ja ha donat llum verda perquè s'explori la seva incorporació, tot i que sempre sota la premissa que no arriba com a titular immediat, sinó com una aposta de futur.

Condicions del fitxatge: realisme i projecció

En termes econòmics, l'operació podria tancar-se al voltant dels 30 milions d'euros, una xifra sensiblement inferior a la d'altres objectius blaugrana. En aquests moments, aquest preu es considera assumible si el Barça aconsegueix tancar algunes vendes o alliberar massa salarial en les pròximes setmanes.

El jugador podria alternar entre partits d'alta exigència i d'altres de menor tensió, on podria adaptar-se progressivament sense necessitat de carregar amb la pressió d'un debutant cridat a canviar l'equip des del primer dia. Aquesta estratègia permetria al club modelar-lo sense presses, al mateix temps que Flick ajusta les peces de cara a la seva segona temporada com a tècnic blaugrana.

Una operació silenciosa però decidida

Des de la direcció esportiva, no es vol donar res per fet. La prudència guia cada pas i es prioritza la discreció per evitar que altres clubs s'avancin o que el preu del jugador es dispari. Tanmateix, als despatxos del Camp Nou regna la convicció que aquesta aposta pot ser tant valuosa com inesperada.

El que sí que està clar és que, més enllà dels noms que acaparen portades, el Barça treballa en diferents fronts per construir una plantilla competitiva, sostenible i amb projecció. L'aposta per joves talents, que puguin rendir a curt i mitjà termini, és una via que Deco no pensa abandonar.

I encara que sembli que tot gira entorn de Díaz i Rashford, la veritat és que hi ha un nom que guanya força silenciosament i que podria convertir-se en la gran sorpresa de l'estiu blaugrana. Aquest nom és Antonio Nusa. Antonio Nusa representa una aposta intel·ligent del Barça: jove, amb projecció i cost assumible. Podria ser una de les grans sorpreses de l'estiu i una inversió clau per al futur del club català.