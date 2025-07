Les desgràcies mai venen soles: Luis Díaz també traeix el Barça

Al futbol, hi ha estius que es compliquen per moments. El FC Barcelona ha passat en qüestió de dies de somiar amb el fitxatge de Nico Williams a veure com també se li escapa una altra de les seves grans prioritats: Luis Díaz. El que semblava una finestra d'oportunitat per tancar el colombià s'ha convertit en un nou cop per a la planificació esportiva, just quan la il·lusió culer més necessitava una bona notícia.

El Barça havia posat la mira en Luis Díaz com la seva gran alternativa per reforçar l'extrem esquerre, especialment després del plantó de Nico Williams. El cafeter era, en realitat, la primera opció de la direcció esportiva abans que el mateix Nico s'oferís i monopolitzés tots els esforços del club català. El colombià, en diverses ocasions, ha confessat que el seu somni és jugar al Barça i que es veia algun dia al Camp Nou. La seva arribada semblava més fàcil del que dicten les circumstàncies actuals, especialment després del fitxatge milionari del Liverpool per Florian Wirtz, que amenaçava de reduir els minuts del colombià a Anfield.

Tanmateix, la realitat del mercat és una altra. El Bayern de Munic, necessitat d'un davanter per la greu lesió de Musiala, ha accelerat les negociacions i, segons el prestigiós diari Bild, ja ha arribat a un acord verbal amb Luis Díaz per a les seves condicions contractuals. Tot i que el mateix Díaz prioritzava el Barça, el club alemany ha vist en ell la solució immediata als seus problemes de banda i està disposat a anar amb tot per tancar el traspàs. Aquesta ofensiva col·loca el colombià molt més a prop de la Bundesliga que de LaLiga, en el que seria una nova decepció per al barcelonisme.

| Liverpool FC

Un fitxatge que es complica pel Liverpool i pel mercat anglès

A diferència del cas Nico Williams, on existia una clàusula de rescissió clara, el traspàs de Luis Díaz és lluny de ser senzill. El Liverpool no té l'obligació de negociar i tampoc està disposat a posar facilitats a la seva sortida. El preu de partida se situa al voltant dels 80 milions d'euros, una quantitat molt per sobre dels 62 que hauria costat Nico Williams, i una xifra que es fa gairebé impossible per a l'economia del Barça després de diverses temporades d'ajustos i vendes.

El mateix Liverpool ha invertit recentment 150 milions en Florian Wirtz, apuntant a una reestructuració ofensiva que podria deixar Díaz amb menys protagonisme, però, alhora, els britànics saben que poden fer caixa i estan disposats a escoltar ofertes, tot i que sempre sota les seves condicions. Per si no fos prou, el colombià té contracte fins al 2027, cosa que dona marge als anglesos per negociar amb calma i sense presses. I, a més, després del fatídic accident de Diogo Jota, ara compten amb un efectiu menys a la parcel·la ofensiva.

Bayern i Barça, vells rivals pel mercat d'extrems

L'escenari recorda perillosament el que s'ha viscut fa només unes setmanes. Tant Bayern com Barça han estat a la pugna per Nico Williams, que finalment va optar per renovar amb l'Athletic Club fins al 2035, tancant qualsevol opció de sortida. Ara, els dos gegants europeus tornen a creuar els seus camins pel fitxatge de Luis Díaz, tot i que el Bayern sembla portar una clara avantatge, no només per l'acord verbal, sinó per la urgència que ha generat la lesió de Musiala a l'esquema alemany.

Deco i Hansi Flick consideraven Díaz el reforç ideal per complementar el trident, especialment per la seva velocitat, desequilibri i capacitat d'adaptació a diferents posicions ofensives. Però la competència del Bayern i les exigències del Liverpool poden tornar a deixar el Barça sense el seu principal objectiu.