El Rayo Vallecano trenca tots els esquemes: el defensa que volen, inesperat

Vallecas es prepara per viure una de les setmanes més emocionants dels últims anys. L'ambient al barri madrileny és de màxima expectació, i no és per menys. L'equip afronta el desenllaç de la temporada amb la possibilitat real d'entrar en competicions europees Un èxit que marcaria un abans i un després en la història recent del club

Enmig dels nervis pel partit decisiu davant el Mallorca, la directiva no vol perdre el temps. David Cobeño i Martín Presa saben que l'exigència de jugar a Europa requereix reforçar cada línia i trobar noves peces que puguin fer un salt de qualitat

Per això, han començat a moure's amb discreció, atents a les oportunitats que pot oferir el mercat i també a les necessitats immediates que podrien sorgir, sobretot en defensa

Un interès que es reaviva

D'entre els noms que es barregen a les oficines del Rayo, n'hi ha un que fins fa pocs dies semblava inabastable, el de Jesús Vallejo. El club madrileny ha posat els ulls en el defensa aragonès, que gairebé no ha tingut protagonisme en l'última campanya. Amb només quatre partits disputats i 136 minuts en total, Vallejo busca un nou destí. Aquest any ha sumat una assistència, precisament davant el Mallorca, rival directe del Rayo en aquesta última jornada

La situació contractual de Vallejo també afavoreix el moviment. El central acaba contracte el 30 de juny de 2025. Tant el Getafe com el Rayo Vallecano han mostrat interès, encara que a Vallecas ja donen per fet l'acord per incorporar el jugador

El club planeja oferir-li un contracte de tres o quatre temporades, un moviment estratègic pensant a consolidar una defensa capaç d'afrontar el repte europeu

La competència per un lloc a la rereguarda

El possible fitxatge de Vallejo arriba en un context de canvis profunds a la defensa rayista. El conjunt d'Iñigo Pérez podria perdre peces clau com Abdul Mumin, Florian Lejeune a més d'Aridane Hernández que ja ha marxat. Vallejo arribaria per competir per un lloc al costat de Pelayo, en una línia que podria veure's molt renovada si es consuma la desitjada classificació continental

L'aposta per Vallejo no és casualitat. El central aragonès va ser una de les grans promeses del futbol espanyol, arribant a capitanejar les seleccions inferiors. Als seus 28 anys, i després de diverses cessions, el seu fitxatge pel Rayo representaria una nova oportunitat per rellançar la seva carrera

L'impacte potencial en l'esquema d'Iñigo Pérez

Més enllà dels números, l'arribada de Vallejo podria aportar estabilitat i variants al sistema del tècnic basc. El seu perfil encaixa amb la filosofia d'un Rayo que aposta per la sortida de pilota neta des del darrere i la pressió alta. Tot i que els seus minuts aquesta temporada han estat testimonials, la seva experiència i capacitat d'adaptació podrien ser clau per afrontar el calendari europeu i les exigències de LaLiga

En un curs marcat per la regularitat defensiva i l'ordre tàctic, el repte per a Vallejo serà recuperar el seu millor nivell i guanyar-se el respecte dels aficionats. La competència serà alta, però el context li brinda una ocasió única