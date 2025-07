Pal brutal de Gaspart a Nico Williams: 'Hi ha mil jugadors...'

La reacció de l'entorn blaugrana a la decisió de Nico Williams de renovar per l'Athletic Club no s'ha fet esperar. Entre els noms que han alçat la veu destaca el de Joan Gaspart, expresident del Barça, qui no ha dubtat a restar transcendència al “no” del davanter navarrès i ha enviat un missatge tant a San Mamés com al mateix futbolista. La seva intervenció al programa 'Sólo para culés' va deixar declaracions directes i sense filtres.

Gaspart minimitza la pèrdua de Nico Williams i apunta a l'abundància de talent mundial

Gaspart va ser clar des del primer moment: “No deixaré de reconèixer que Nico Williams és un gran jugador, però ara el problema ja no el té el Barça, perquè segur que al món hi ha mil jugadors millors que ell”. Amb aquesta frase, l'exdirigent blaugrana ha volgut refredar la polèmica i capgirar el discurs dominant de frustració en el barcelonisme, assegurant que el club sabrà reinventar-se al mercat i que alternatives no falten per suplir un extrem.

Per a Gaspart, el Barça no ha de mirar enrere després de la negativa de Nico, sinó centrar-se en el futur i confiar que el mercat global ofereix possibilitats fins i tot més atractives: “El problema ara el té l'Athletic i espero que no diguin que la culpa a sobre és nostra”.

| YouTube: DAZN ES

Advertència al vestidor de l'Athletic Club: “Quan els jugadors se n'adonin…”

Tanmateix, Gaspart no es va quedar aquí. La seva anàlisi va anar més enllà del Barça i va entrar de ple al vestidor de l'Athletic. “Quan els jugadors se n'adonin que estan cobrant la meitat de la meitat de la meitat del que cobra Nico, no els agradarà”, va sentenciar, en referència al nou contracte de l'extrem navarrès. La recent renovació converteix Nico Williams en el jugador millor pagat de la plantilla, amb un salari que se situa en 7 milions d'euros escalables més plusos.

L'exdirigent blaugrana preveu que aquesta diferència salarial pot provocar tensions internes a l'Athletic Club, especialment en una plantilla caracteritzada per la igualtat i la identitat col·lectiva. En aquest sentit, Gaspart deixa caure que el “problema” real podria acabar esclatant dins del vestidor bilbaí, i no a les oficines del Camp Nou.

Pressió extra sobre Nico Williams i l'exigència de l'afició de San Mamés

La intervenció de Gaspart es va completar amb un avís per al mateix jugador, que a partir d'ara tindrà el focus de tota l'afició blanc-i-vermella: “I segon, l'afició, com l'any que ve no faci 50 gols, el xiularan”. El nou estatus de Nico Williams, tant a nivell econòmic com mediàtic, el col·loca sota una pressió inèdita i amb l'obligació de justificar el seu salari a base de grans actuacions i gols.

L'expresident del Barça no es va estalviar la ironia per posar en context el repte que afronta el jove internacional espanyol, que passa de ser objectiu del mercat a convertir-se en el jugador més observat i exigit de la plantilla.