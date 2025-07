Take Kubo deixa les coses clares a la Reial Societat: 'Quan vaig venir...'

Take Kubo no es mossega la llengua. El futbolista japonès, un dels jugadors més determinants de la Real Sociedad en les últimes temporades, ha parlat alt i clar després de la recent derrota del conjunt txuri urdin davant d'un equip de Segona Divisió del Japó.

I el seu missatge no ha passat desapercebut. “Quan vaig venir aquí estava envoltat de David Silva, Mikel Merino, Zubimendi, Brais, Isak... El president em va dir que aquest era un club que aspirava a guanyar LaLiga cada any, però per això cal un plus”, ha declarat sense embuts.

Kubo no només va expressar la seva frustració pel nivell actual de l'equip, sinó que va aprofitar per fer una crida a la directiva. Considera que la plantilla actual s'ha debilitat en excés en comparació amb la que el va convèncer per unir-se al projecte donostiarra.

| Real Sociedad

I no li falta raó: en només dues temporades, la Real ha perdut figures clau com Merino, Zubimendi, Le Normand, Brais Méndez o fins i tot el mateix entrenador Imanol Alguacil, que va abandonar el club al final de la passada campanya després de reconèixer que el projecte ja no tenia més recorregut sota el seu comandament.

Kubo vol seguir, però exigeix més

Tot i això, Kubo ha deixat clar que la seva intenció és continuar a Sant Sebastià… almenys per ara. El seu compromís amb la Real segueix vigent, però el canvi de cicle que travessa el club i la seva recent decisió de canviar d'agència de representació alimenten les especulacions sobre el seu futur.

| Canva Pro, XCatalunya

Amb un valor de mercat estimat en 40 milions d'euros i una clàusula de rescissió de 60, la seva sortida no seria senzilla, però tampoc impossible si els interessos esportius del jugador no es veuen satisfets. El nipó sap que es troba en un dels millors moments de la seva carrera.

Aquesta temporada ha disputat 52 partits, ha marcat set gols i ha repartit sis assistències. Més enllà dels números, el seu impacte en el joc ha estat vital. Per això, considera que no pot continuar carregant sol amb la responsabilitat de liderar l'equip. Necessita envoltar-se de talent, de jugadors amb ambició i qualitat.

Un toc d'atenció a la direcció esportiva

Les declaracions de Kubo no són només una reflexió personal. Són, en el fons, un avís. El japonès no vol viure una altra temporada lluny d'Europa ni una altra decepció col·lectiva. La Real Sociedad va acabar la passada campanya fora de les competicions europees, sense arribar lluny a la Copa del Rei.

Per això Kubo considera que és moment d'actuar. El club ha incorporat joves promeses com Pablo Marín, Barrenetxea, Aramburu o Turrientes, i ha apostat per fitxatges de projecció com Sucic, Sergio Gómez o Zakharyan. Però per al japonès, això no és suficient. “Cal un plus”, repeteix com un mantra.

Risc de sortida?

El canvi d'agència de representació de Kubo pot ser més que un simple moviment contractual. Aquest tipus de decisions obren la porta a nous interessos, nous pretendents i noves estratègies. Tot i que ell ha assegurat que vol seguir, també ha deixat clar que no està disposat a romandre en un equip sense ambició.

Vol quedar-se, però no a qualsevol preu. Si la Real vol retenir la seva estrella japonesa, haurà de demostrar amb fets que el projecte continua sent competitiu. Perquè Kubo no vol viure de promeses. Vol tornar a lluitar per Europa, per títols, per tot. Com quan va arribar, envoltat de noms que ja són història del club.