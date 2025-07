No tot són males notícies a la Reial Societat: fitxatge a la vista, campió del món

Un refugi d'esperança arriba a Zubieta en un moment de canvi. L'equip donostiarra enceta la laboriosa transició post-Imanol, amb un nou entrenador, un director esportiu renovat i la necessitat d'equilibrar sortides i entrades. Ara, una opció de perfil alt, però econòmica obre una porta inesperada en defensa.

El context a Donostia: renovació i evolució tàctica

La Reial Societat començarà la pròxima campanya únicament a la Lliga i la Copa del Rei, dirigint-se cap a una remodelació profunda després de confirmar la sortida de Martín Zubimendi a l'Arsenal per uns 70 M€.

Sota la batuta de Sergio Francisco i el nou director esportiu Erik Bretos —segon de Roberto Olabe— bufen vents de canvi. En defensa, tot i que Aihen i Javi López segueixen vinculats fins a 2027 i 2030, respectivament, la direcció esportiva podrà moure peces per reforçar el lateral esquerre.

L'opció inesperada a cost zero

El nom que ha irromput amb força és el de Nicolás Tagliafico. Amb 32 anys, el campió del món amb l'Argentina finalitza contracte amb l'Olympique de Lyon el 30 de juny, fet que el converteix en un agent lliure cobejat. En el seu darrer curs amb el club francès va disputar 32 partits, va sumar cinc gols i tres assistències. La seva experiència a l'Ajax i la selecció el converteix en un perfil fiable i competitiu per cobrir la banda esquerra sense necessitat d'invertir en traspàs.

Competència al carril esquerre: Sevilla i Oviedo també hi aposten

Tanmateix, la Reial no està sola en la cursa. El Sevilla ha iniciat contactes avançats amb l'entorn del lateral, oferint un contracte de dos anys —més un altre d'opcional—, amb l'aval de Matías Almeyda, el seu exentrenador a Banfield. A més, el Real Oviedo havia mostrat interès, tot i que fonts recents revelen que ha abandonat la disputa, deixant via lliure als sevillistes.

El que suposa Tagliafico per al projecte de la Reial

Fitxar Tagliafico suposaria enfortir la defensa amb experiència internacional sense alterar el pressupost. La seva arribada podria fer sortir un dels laterals actuals —Aihen o Javi López— per equilibrar fitxa i plantilla.

Tècnicament, afegeix recorregut, personalitat i arribada ocasional a l'àrea. El seu lideratge representaria un cop d'efecte a Anoeta, reforçant el missatge del nou projecte dissenyat per Bretos.

Riscos i beneficis ponderats

A favor: veterania, qualitat provada a Europa i la selecció, disponibilitat immediata sense traspàs. En contra: només un parell d'anys al davant i la pressió de competir amb el Sevilla, que pot oferir Champions. A més, la Reial l'ha de convèncer amb projecte esportiu i minuts.

Encara no existeixen ofertes oficials, però ElDesmarque assenyala que “la Reial Societat el té sota el seu radar”. El director esportiu, Bretos, afegeix que “vol començar el projecte per la defensa amb un lateral de qualitat”.

Impacte tàctic a l'equip de Sergio Francisco

Tagliafico encaixaria bé en un sistema de tres centrals amb carrilers ofensius, o en un 4‑4‑2 amb laterals projectats. La seva experiència aporta equilibri i obre varietat tàctica. A més, el seu lideratge podria ser clau després de la marxa de peces com Zubimendi. Si arriba, la seva presència podria alliberar interiors com Take Kubo per guanyar més espais ofensius.