Hansi Flick pren una decisió clara amb Marc-André ter Stegen al Barça

Marc-André ter Stegen viu les seves hores més fosques com a jugador del FC Barcelona. Qui durant anys va ser un pilar a la porteria culer, heroi de moltes nits europees i actual capità del primer equip, s'ha convertit en una figura incòmoda en la nova era liderada per Hans-Dieter Flick.

El tècnic alemany ha estat clar i directe: "Si es queda, no juga". I malgrat la duresa d'aquesta afirmació, el porter alemany ha decidit mantenir-se ferm… i no moure's. La situació és complexa per múltiples motius. En primer lloc, l'arribada de Joan García des del RCD Espanyol ha canviat el mapa a la porteria del Barça.

El porter ha impressionat Flick des del primer dia i ha estat designat com a titular indiscutible. El seu perfil encaixa amb l'estil que vol imposar el tècnic, i la seva projecció el converteix en una aposta a llarg termini. Ter Stegen, en canvi, arrossega encara molèsties al genoll després de la seva lesió greu fa gairebé un any.

El porter de la selecció… sense minuts

Amb el Mundial de 2026 a l'horitzó, el porter necessita minuts per mantenir el seu rol a la selecció alemanya, on Julian Nagelsmann encara confia en ell. Però sense partits a les cames, la seva titularitat a Die Mannschaft perilla. La decisió de quedar-se al Barça, per tant, pot tenir conseqüències també en l'àmbit internacional.

Tot i així, Ter Stegen se sent traït pel club. Segons fonts properes, esperava un tracte més respectuós per part de la directiva i del nou cos tècnic, especialment tenint en compte tot el que ha donat per l'escut blaugrana des de la seva arribada el 2014.

Aquesta decepció ha provocat que estigui decidit a complir el seu contracte, que s'estén fins al 2028. No està disposat a perdonar ni un euro del seu elevat salari, ni a facilitar una sortida que considera injusta.

Un problema econòmic per a Laporta

La fitxa de Ter Stegen és una de les més altes de la plantilla, i alliberar-la era clau per poder inscriure tant Joan García com els nous fitxatges que estan per arribar. El pla econòmic del club depenia en gran part de la marxa del porter germànic, i la seva negativa podria desestabilitzar el full de ruta dissenyat per la direcció esportiva.

Flick vol un grup compromès amb la seva idea i tem que la presència d'un capità sense minuts ni protagonisme acabi generant tensions internes. Ter Stegen, tot i ser un professional impecable, no acceptaria amb naturalitat passar a un rol secundari després de tants anys sent intocable.

Possible pas pel quiròfan

I per si no fos prou, els serveis mèdics del club no descarten que el porter hagi de tornar a operar-se del genoll, cosa que el deixaria fora de combat durant almenys quatre mesos. Aquesta possibilitat fa més difícil trobar-li sortida al mercat, ja que cap equip de primer nivell acceptaria fitxar-lo lesionat i amb una fitxa tan elevada.

El cas Ter Stegen s'ha convertit en un polvorí. Flick no compta amb ell. El club vol que marxi. Però ell no té intenció de fer un pas al costat. I tot apunta que, llevat de gir inesperat, l'alemany passarà la temporada a la graderia… amb el sou més alt de la plantilla. Una bomba de rellotgeria per al Barça.