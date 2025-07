Antonio Hidalgo destrossa la SD Huesca: El Dépor pot endur-se un dels millors

per Joan Grimal

El Deportivo de la Corunya continua agitant el mercat de fitxatges amb un objectiu clar: construir una plantilla sòlida i competitiva que li permeti lluitar pels llocs de privilegi a Segona Divisió.

D'entre les operacions que més expectació estan generant a la Corunya, en destaca una que involucra un jugador amb experiència a la categoria, una trajectòria ascendent i, sobretot, una forta connexió amb Galícia. El club blanc-i-blau vol aprofitar aquesta connexió emocional i esportiva per convèncer-lo de tornar a casa.

Un gallec amb història en el futbol de la seva terra

El futbolista en qüestió ha desenvolupat la major part de la seva carrera en equips gallecs, des de la seva formació a les pedreres del Bergantiños i el Celta de Vigo fins al seu pas per conjunts històrics com el Pontevedra, el Racing de Ferrol i el Lugo. Aquesta familiaritat amb l'entorn, unida a la seva maduresa professional a la categoria de plata, el converteixen en un perfil perfecte pel que busca el Dépor.

En l'aspecte estrictament futbolístic, el jugador acumula cinc temporades completes a Segona Divisió i ha demostrat ser un valor segur. Amb una projecció ofensiva destacable, solidesa defensiva i una actitud constant, la seva evolució ha cridat l'atenció a la Corunya, on no volen deixar escapar l'oportunitat de sumar-lo.

L'Huesca resisteix i remet a la seva clàusula

El principal obstacle, com sol passar en aquestes operacions, és el preu. La SD Huesca no vol desprendre's fàcilment d'un dels seus jugadors més regulars de les últimes temporades i remet a la seva clàusula de rescissió, fixada en un milió d'euros. El contracte del lateral va ser renovat automàticament fins al 2026 a causa del nombre de partits disputats, cosa que complica les negociacions per al Deportivo.

Des de Riazor, però, no llencen la tovallola. La direcció esportiva, encapçalada per Fernando Soriano, confia que el desig del jugador de tornar a Galícia puga ser un factor determinant. I més encara quan existeix una relació professional prèvia amb l'actual entrenador del Dépor, Antonio Hidalgo, que ja el va tenir a les seves ordres a Huesca.

Un fitxatge amb sentit esportiu i emocional

En l'àmbit esportiu, el futbolista ha rendit a bon nivell tant en temporades de permanència com en projectes ambiciosos. En total, suma 75 partits oficials amb l'Huesca i ha anotat sis gols, una gran xifra per a un defensa. La seva regularitat, coneixement de la categoria i lideratge el converteixen en una aposta segura.

Hidalgo valora especialment la seva capacitat per adaptar-se a diferents esquemes defensius, el seu compromís i la seva experiència en moments clau. De fet, no és l'únic jugador que el tècnic ha demanat a la direcció esportiva, però sí el que més urgeix concretar.

La clau, com tantes vegades, pot estar en la voluntat

Tot apunta que l'acord depèn de la pressió que el mateix jugador puga exercir per facilitar la seva sortida. El Dépor ja ha demostrat en aquest mercat la seva ambició, i sumar un jugador d'aquest perfil seria una declaració d'intencions. L'operació no està tancada, però avança.

El nom de l'objectiu no és cap altre que Miguel Loureiro, el lateral gallec que podria tornar a vestir els colors de la seva terra i convertir-se en un pilar del nou Deportivo.