L'intent de Pep Guardiola per impedir un fitxatge del Barça

L'estiu ha arrencat amb força al mercat de porters. El futur de Joan García, una de les grans revelacions sota pals a LaLiga, continua generant titulars i rumors. El FC Barcelona, necessitat de renovar la seva porteria després de la possible sortida d'Iñaki Peña i les incògnites sobre Ter Stegen i Szczesny, s'ha posicionat des del principi com el club millor col·locat per fer-se amb el meta de l'Espanyol. Tanmateix, l'entrada en escena del Manchester City, dirigit per Pep Guardiola, ha afegit encara més morbo i pressió a una operació que ja era complexa per si mateixa.

L'interès del conjunt anglès té una explicació clara: tot apunta que Ederson, titular en les últimes temporades i peça clau en l'etapa d'èxits recents, està cada cop més a prop de sortir rumb a l'Aràbia Saudita. La marxa del brasiler deixaria un buit de primer nivell a la porteria del City, que, fidel a l'estil de Guardiola, necessita un porter fiable i amb bon joc de peus per continuar dominant a la Premier League i a Europa.

El City entra a la subhasta, però el favorit continua sent el Barça

Fonts de la premsa britànica assenyalen que Joan García figura a la llista de candidats dels skyblues, tot i que els mateixos mitjans també reconeixen que el club anglès té molt avançat el fitxatge de Diogo Costa, actual porter de l'Oporto. L'opció de Joan García, per tant, es planteja més com una alternativa secundària, per si el traspàs de l'internacional portuguès es complica a última hora. La irrupció del City serveix, això sí, per tensar les negociacions i, sobretot, perquè l'Espanyol vegi com la llista de pretendents creix cada setmana.

| RCDE

El mateix Joan García, en la seva última aparició pública, no va voler descartar cap possibilitat, però tampoc va tancar la porta al Barça quan va ser preguntat de manera directa. Aquesta cautela reflecteix bé la situació: el porter i el seu entorn valoren l'esforç que estan fent els blaugrana per convèncer-lo, i la decisió final, segons fonts properes al jugador, es prendrà els pròxims dies després d'una ronda de reunions familiars i consultes amb el seu agent, Juanma López.

En aquest context, l'oferta del Barça continua sent la millor posicionada, segons diversos mitjans, tant pel projecte esportiu com pel desig del futbolista de continuar creixent a LaLiga i, especialment, per la possibilitat de convertir-se en titular en un dels equips més grans del món. El mateix club culer estaria disposat a dipositar la clàusula de rescissió de 25 milions d'euros la pròxima setmana, tan bon punt rebi el vistiplau de Joan García.

Un dels aspectes que més valora l'entorn de Joan García és l'esforç personal que està fent el Barça per tancar l'operació. Segons ha pogut saber Mundo Deportivo, el porter i la seva família es van reunir aquesta setmana amb el seu agent per avaluar totes les ofertes. L'ambient d'incertesa és màxim, però també el reconeixement cap a la confiança i el projecte que ofereix el Camp Nou.

La situació ha arribat fins i tot a nivells emocionals, amb Joan García rebent l'ovació del públic al Johan Cruyff abans d'un partit recent amb la selecció catalana i deixant-se veure amb simpatia amb aficionats blaugrana. Tot això ha incrementat la pressió mediàtica, però el futbolista manté la calma, sabent que la decisió que prengui pot marcar la resta de la seva carrera