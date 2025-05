Adrián Sánchez ho confirma, se'n va del Barça: El gran damnificat si arriba Joan Garcia

El futur de la porteria del FC Barcelona viu hores convulses. Segons ha informat el periodista Adrián Sánchez al seu compte oficial de X, el club blaugrana ja és conscient que Joan García, actual porter del RCD Espanyol, no vol arribar com a suplent.

L'arribada de Joan García no es percep com un reforç per fer bulto, sinó com un moviment estratègic de cara al futur del projecte esportiu. Als despatxos del club ho tenen clar: si es consuma la seva incorporació, no es descarta una revolució sota pals. La direcció esportiva, liderada per Deco, ja estaria preparant el terreny per prendre decisions dràstiques.

Joan García, més que una promesa

Amb 23 anys, Joan García s'ha consolidat com un dels porters més sòlids del futbol espanyol. El seu rendiment amb l'Espanyol ha estat clau per mantenir viva l'esperança de l'ascens, i la seva projecció no ha passat desapercebuda per als grans clubs.

| Canva

El Barça, sempre atent al talent emergent de la pedrera catalana, veu en ell un possible hereu per a una posició que fa anys que no té un relleu natural. No obstant això, Joan no estaria disposat a acceptar un rol secundari. Segons apunta Adrián Sánchez, el porter té clar que si fitxa pel Barça, serà per competir per la titularitat.

El Barça, disposat a sacrificar un pes pesant

Davant d'aquest escenari, el club català s'enfronta a una cruïlla. D'una banda, hi ha la necessitat de rejovenir i planificar a llarg termini. De l'altra, el respecte i la trajectòria d'una llegenda viva del club com Marc-André ter Stegen. L'alemany, indiscutible en les últimes temporades, ha estat un dels pilars de l'equip en els moments més crítics.

| LaLiga, Canva

Però el futbol no entén de sentimentalismes. Des de dins del club es deixa entreveure que, si Joan García arriba amb la ferma intenció de ser titular, el Barça farà el que calgui per facilitar el seu ascens. I això inclou quelcom impensable fa tot just un any: posar Ter Stegen al mercat.

Un canvi de cicle a la porteria

Ter Stegen, que va arribar al Barça el 2014, ho ha viscut tot amb la samarreta blaugrana. Des del triplet amb Luis Enrique fins a les temporades més turbulentes dels últims anys. La seva regularitat, el seu joc amb els peus i els seus reflexos sota pals el van convertir en un dels millors porters del món.

Tanmateix, la seva última temporada ha estat marcada per problemes físics i una davallada de rendiment que ha despertat alguns dubtes. Amb 32 anys, el club valora que pot ser el moment adequat per fer caixa amb ell, abans que el seu valor de mercat es redueixi encara més.

La decisió més difícil és sobre la taula

Joan Laporta, juntament amb Deco i Hansi Flick, haurà de decidir si l'aposta pel futur passa per una ruptura tan dràstica. L'afició, dividida, ja comença a posicionar-se. Alguns defensen la necessitat de canviar i apostar per la sang jove. Altres consideren que Ter Stegen encara té molt a oferir i que el club hauria de prioritzar la seva experiència en un moment de reconstrucció.

El que està clar és que el Barça està a punt de viure un canvi profund en una de les posicions més sensibles de l'equip. Joan García no és només una opció, és una declaració d'intencions. I si finalment es confirma el seu fitxatge, el club haurà de prendre una decisió valenta, encara que dolorosa.

I el gran damnificat, com ha avançat Adrián Sánchez, no és altre que Marc-André ter Stegen.