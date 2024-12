Susana Guasch critica Lamine Yamal: Mig Twitter se li tira a sobre

De polèmica en polèmica i tir perquè em toca. Una vegada més, Susana Guasch és a la boca del llop després d'haver protagonitzat unes declaracions que no han agradat gens a la parròquia del Barça. Tant va ser així que, de fet, Twitter es va omplir de crítiques destinades a la periodista, presentadora del programa de la Champions a Movistar Plus Lliga de Campions.

I és que el Barça va aconseguir un triomf de moltíssims quirats en un feu en què l'equip local, el Dortmund, no perdia en competició europea des de feia tres anys. Gràcies a aquests tres nous punts collits, els de Hansi Flick ja tenen peu i mig al 'top 8' d'aquesta lligueta, que dóna accés directe als vuitens. Gran part de la culpa d'aquest triomf la va tenir, sens dubte, Lamine Yamal, que, tot i no marcar, va generar l'acció d'atac que va acabar amb el segon gol del Barça. I, a més, va brindar una excel·lent assistència en el tercer gol, el de la victòria.

Gràcies a la seva destacable actuació, Lamine Yamal va ser escollit com el MVP del partit, sent millor valorat fins i tot que Ferran Torres, que va anotar un doblet. El '17' del Barça es va llançar l'equip a l'esquena i va liderar un gran intercanvi de cops en què va acabar sortint victoriós l'elenc català. Però, pel que sigui, a Susana Guasch no va acabar de convèncer-lo el partit de Lamine.

| FCB

Pluja de crítiques per a Susana Guasch

Al programa de repàs, resum i tertúlia dels partits de la Champions, la periodista va aprofitar per atiar el jove atacant. “Lamine Yamal no ha aconseguit sorprendre Kobel i ha acabat una mica ansiós”, deia explicant les seves sensacions sobre el duel del Dortmund i del Barça. Però això no va ser l'única cosa.

A la prèvia del partit, els periodistes desplaçats al Signal Iduna Park van preguntar a Deco, el director esportiu del Barça, sobre la problemàtica amb la inscripció de Dani Olmo. Recordem que l'egarenc està inscrit a LaLiga només fins al gener i l'entitat blaugrana haurà d'ajustar l'FPF per poder-lo donar d'alta per al segon tram de la temporada. Doncs durant el relat del resum, Susana Guasch també va voler recordar el petit enuig del directiu culer després d'aquesta pregunta.

Per tot això, diversos aficionats culers han anat a degollament a buscar la periodista i l'han criticat sense pèls a la llengua. Per exemple, podia llegir-se alguna publicació com "Susana Guasch rotísima", "és una autèntica vergonya" o "algú hauria de dir-li que està presentant un programa d'esports i no a la grada d'animació del Bernabéu".