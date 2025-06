Surt a la llum un altre gest de Ter Stegen que no agradarà a l’afició del Barça

En el tram final de la temporada, l'ambient al FC Barcelona s'ha vist marcat per l'expectació i una certa tensió, especialment al voltant de la porteria. Amb el futur de l'equip en joc i els rumors de fitxatges en ple apogeu, qualsevol gest o decisió adquireix una transcendència especial, sobretot quan involucra figures històriques del vestidor blaugrana.

Durant les últimes setmanes, la situació dels porters del Barça ha generat debat a l'entorn culer. El protagonisme que va tenir Marc-André ter Stegen en anys anteriors sembla estar en entredit. Mentre la directiva estudia noves incorporacions per reforçar la plantilla, l'afició observa amb inquietud els moviments d'un dels seus capitans, que no travessa el seu millor moment de sintonia amb el club.

El FC Barcelona ha tancat una temporada plena de contrastos. Encara que es van assegurar el títol a casa de l'Espanyol, l'equip ha hagut de gestionar les emocions i la pressió en un any de transició marcat pel canvi d'entrenador i els problemes físics de diversos jugadors clau, entre ells Ter Stegen. El porter alemany, que va tornar recentment després d'una lesió que el va mantenir fora dels terrenys de joc durant setmanes, esperava ser de nou indiscutible a la porteria.

Tanmateix, la realitat ha estat ben diferent. En els últims partits, la rotació a la porteria s'ha intensificat i el debat entorn de qui ha d'ocupar l'arc blaugrana ha crescut. Els rumors sobre la possible arribada de Joan García, porter revelació de la Lliga, han alimentat encara més la incògnita. Segons fonts properes al club, si finalment es produeix aquest fitxatge, García arribaria amb la intenció de ser titular, relegant Ter Stegen a un paper secundari. Aquest possible escenari no només afectaria la jerarquia del vestidor, sinó també la relació del club amb una de les seves peces més emblemàtiques.

El gest de Ter Stegen que sorprèn el barcelonisme

En aquest context d'incertesa, ha cridat l'atenció l'últim gest de Ter Stegen després del penúltim partit de Lliga, explicat pel Mundo Deportivo. Quan la directiva havia planejat una celebració especial per agrair el suport de l'afició durant la temporada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, l'acte no es va desenvolupar com s'esperava. L'escaleta de l'esdeveniment contemplava un missatge dels jugadors i, especialment, dels capitans als seguidors presents a l'estadi.

Tanmateix, segons ha transcendit, va ser el mateix Ter Stegen qui va optar per no prendre la paraula, decidint que no hi hagués parlaments tot i que estava previst i anunciat. Aquesta actitud ha generat malestar tant a la directiva com entre bona part de l'afició, que esperava un comiat diferent en l'últim partit a casa.

Alguns periodistes han assenyalat que el porter alemany estaria molest pel repartiment de minuts després de la seva recuperació, especialment després de l'aposta del cos tècnic per alternatives a la porteria. Aquesta situació reforça els dubtes sobre la seva continuïtat i sobre el clima intern al vestidor blaugrana.