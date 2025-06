Girona i Espanyol es barallen per un fitxatge, Míchel té avantatge: els motius

L'arribada de l'estiu sempre agita el mercat de fitxatges a LaLiga, i enguany la lluita per reforçar el lateral esquerre s'ha convertit en una autèntica prioritat per a dos equips catalans amb objectius, a priori, similars. Cap dels dos vol repetir el que ha passat en el curs acabat de finalitzar i busquen confeccionar la millor plantilla possible per poder evadir les zones baixes de la taula. I fer-ho com més aviat millor

La direcció esportiva de l'Espanyol afronta un estiu determinant. Amb la permanència acabada d'assegurar, els esforços se centren a construir una plantilla capaç de competir sense ensurts a Primera Divisió. Tanmateix, la situació econòmica continua marcant el ritme dels moviments: els pericos no han invertit en traspassos en les últimes tres finestres de fitxatges, i les sortides de Brian Oliván —que finalitza contracte i no renovarà— i de Carlos Romero deixen el carril esquerre pràcticament orfe.

L'ampliació de capital recent i la venda de Joan García poden donar una mica de marge, però l'Espanyol continua obligat a moure's amb cautela. Fran Garagarza, director esportiu, ja ha deixat clar que la prioritat és reforçar el lateral esquerre, i tots els focus s'han centrat en una opció que ja coneixen molt bé: Carlos Romero. El lateral valencià, després d'un any cedit pel Villarreal, ha estat fonamental en l'esquema de Manolo González, acumulant 34 partits, dos gols i una assistència, i mostrant un creixement notable en el seu primer any a l'elit.

| RCDE

Carlos Romero: Un perfil cotitzat i un futur a l'aire

El bon rendiment de Carlos Romero no ha passat desapercebut. Segons el periodista Ángel García, el jugador interessa no només a l'Espanyol, que vol repetir cessió o intentar un traspàs a la baixa, sinó també al Girona FC i al Real Betis. En el cas dels blanc-i-blaus, la situació econòmica dificulta qualsevol operació de compra, i només una nova cessió sembla factible. A més, el desig del jugador de continuar vestint la samarreta perica podria jugar a favor, però no és suficient en un mercat tan competitiu.

Per la seva banda, el Villarreal, club propietari dels seus drets, no compta amb Romero en els seus plans immediats. Aquesta circumstància podria facilitar la seva sortida definitiva, però els groguets preferirien ingressar una quantitat pel traspàs abans que acceptar una altra cessió, un escenari on el Girona parteix amb avantatge.

El Girona, llest per aprofitar l'oportunitat: Substitut de Miguel Gutiérrez?

L'irrupció del Girona FC en la lluita per Carlos Romero no és casualitat. El conjunt dirigit per Míchel, que ha conquerit l'atenció nacional pel seu joc ofensiu i la seva capacitat per reinventar-se cada temporada, necessita reforçar el lateral esquerre davant la més que probable sortida de Miguel Gutiérrez, una de les peces clau que apunta a fer el salt a un club de més entitat després de la seva gran campanya.

El perfil de Romero encaixa a la perfecció en l'esquema de Míchel: lateral ràpid, amb capacitat per incorporar-se a l'atac i una notable progressió defensiva. A més, a diferència de l'Espanyol, el Girona compta amb marge econòmic suficient per afrontar un traspàs, cosa que li dona un avantatge decisiu en les negociacions amb el Villarreal. El club gironí busca jugadors de garanties per continuar competint a la zona alta i consolidar el seu projecte europeu.