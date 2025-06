Lamine Yamal es frega les mans: Cop molt dur per a Dembélé amb la Pilota d'Or

La cursa per la Pilota d'Or viu un dels seus moments més intensos. Les actuacions individuals i els títols col·lectius pesen més que mai. Tanmateix, una notícia recent ha agitat el debat i ha canviat la percepció sobre qui mereix el guardó. Els aficionats i experts no parlen d'una altra cosa. Al centre de la conversa, el nom d'un jove que ha sorprès tothom aquesta temporada.

El Paris Saint-Germain arribava a aquest tram de la temporada amb la moral pels núvols. L'equip de Luis Enrique ha aconseguit el desitjat triplet. Ligue 1, Copa de França i Champions League ja llueixen a les seves vitrines. Ousmane Dembélé ha estat clau en aquest èxit. L'extrem francès ha mostrat la seva millor versió, amb assistències decisives i una velocitat que ha destrossat defenses rivals. Molts mitjans el donaven com a favorit indiscutible a la Pilota d'Or. A més, va ser escollit el millor jugador de la Champions, un reconeixement que sol pesar en les votacions.

Dembélé, baixa clau en el moment més decisiu

La mala fortuna ha arribat en el pitjor moment possible. Durant la semifinal de la Nations League contra Espanya, Dembélé va patir una lesió muscular al quàdriceps. Els metges van confirmar la gravetat. L'atacant va haver d'abandonar la concentració de França, perdent-se el partit pel tercer lloc d'aquest diumenge. Però el més preocupant és a l'horitzó: la seva presència al Mundial de Clubs, que comença d'aquí a pocs dies als Estats Units, és molt incerta.

| psg

Per al PSG, aquesta absència podria ser letal. L'equip parisenc comparteix grup amb l'Atlético de Madrid, Botafogo i Seattle Sounders. Sense el seu extrem estrella, Luis Enrique haurà de buscar solucions d'emergència. La lesió de Barcola, un altre dels atacants més desequilibrants, complica encara més l'escenari.

Lamine Yamal aprofita l'escenari

Mentre Dembélé cau, un altre nom irromp amb força. Lamine Yamal ha signat una temporada per emmarcar amb el FC Barcelona. Amb 17 anys, ha estat determinant tant al seu club com amb la selecció espanyola. A les semifinals contra França, el jove extrem va mostrar el seu desvergonyiment i la seva qualitat. Va marcar un doblet i va liderar la Roja cap a la final.

L'impacte de Lamine va molt més enllà dels números. La seva capacitat per encarar, desbordar i generar perill l'ha convertit en un referent. El tècnic alemany Flick ha sabut aprofitar el seu talent al Barça, on ha sumat el triplet nacional. Supercopa, Copa del Rei i Lliga. A més, la seva participació amb la selecció espanyola li ha donat un plus que pocs candidats poden mostrar.

| FCB

La Pilota d'Or, en joc fins a l'últim partit

Amb el Mundial de Clubs a tocar, la cursa per la Pilota d'Or es manté oberta. Dembélé continua sent un dels noms propis, gràcies als títols i a la seva regularitat, però la lesió posa en risc la seva presència al torneig més internacional de clubs. Lamine Yamal, en canvi, arriba en el seu millor moment. Si Espanya aconsegueix imposar-se a Portugal a la final de la Nations League aquest diumenge a Munic, l'extrem barcelonista podria donar el cop definitiu.

Això sí, evidentment Lamine Yamal tampoc farà acte de presència al Mundial de Clubs, ja que el Barça no ha passat el filtre per classificar-se. Sigui com sigui, l'absència del francès no fa més que apretar un debat que sembla que s'allargarà fins al dia de la gala.