Va jugar al Barça i a l’Atlètic de Madrid i ara el vol el Betis

El Real Betis està decidit a donar un cop sobre la taula al mercat de fitxatges. El club verd-i-blanc, que ha fet de les cessions una eina eficaç per atraure talent amb pedigrí, ja treballa en una operació que podria recordar els èxits recents de jugadors com Giovani Lo Celso, Isco o Antony dos Santos.

Aquesta vegada, el nom al radar té encara més projecció internacional, però també arriba envoltat de dubtes. Un jugador amb un passat brillant, però que actualment sembla atrapat en un bucle de decepcions i promeses incomplertes.

L'esportista en qüestió ha encadenat cessions amb més ombres que llums. El seu pas per l'AC Milan, que havia de ser el gran aparador per redimir-se, ha acabat sent un altre capítol frustrant. Gairebé no ha comptat per al tècnic, ha estat criticat per la seva escassa implicació col·lectiva i el seu escàs impacte als partits.

El problema s'agreuja en considerar que ni el seu club d'origen, el Chelsea, ja confia en ell. El nou tècnic, Enzo Maresca, no contempla integrar-lo al projecte, cosa que complica encara més la seva situació. Amb contracte en vigor, i sense compradors disposats a pagar els 50 milions que va costar el seu fitxatge, la solució més factible torna a ser una cessió.

Pellegrini, clau en l'operació

L'entrenador xilè Manuel Pellegrini considera que l'esportista encara té molt a aportar. Als seus 25 anys, manté intactes les seves condicions tècniques: regat, visió de joc i un xut privilegiat. A la plantilla actual, el seu perfil encaixaria perfectament per cobrir el buit que deixarà Antony.

La participació a la màxima competició europea permetria assumir part de la fitxa del jugador, que és un dels principals esculls. Però també seria un al·licient de pes per convèncer-lo de recalar al Benito Villamarín. A falta d'oficialitat, la predisposició de les tres parts —club, entrenador i jugador— és bona, i només resta ajustar els termes de la cessió.

Un vestidor madur i un entorn favorable

Més enllà del pla econòmic, hi ha un element que podria resultar decisiu: l'ambient del vestidor. Al Betis, l'esportista hi trobaria una plantilla amb referents veterans i un cos tècnic experimentat, capaços de reconduir tant la seva actitud com el seu rendiment.

En els seus millors moments, va enlluernar amb la seva habilitat i desequilibri. Va ser internacional amb la seva selecció, protagonista a la Champions, i fins i tot va arribar a vestir la samarreta d'un dels clubs més importants de LaLiga. Avui, però, viu una realitat molt diferent: sense equip, sense continuïtat i amb el seu futur a l'aire.

Un nou repte a l'horitzó

El Betis no és l'únic que ha mostrat interès, però sí sembla el destí més viable. I és que el jugador també necessita escapar del focus mediàtic londinenc i retrobar-se amb el futbol en una lliga que ja coneix bé. A Sevilla podria tenir-ho tot: un estadi ple, una afició entregada i un entrenador que confia en ell.

Resta per veure si sabrà aprofitar aquesta oportunitat. Aquest jugador, aquest talent que una vegada va ser Golden Boy i que ara busca redempció, no és altre que João Fèlix.