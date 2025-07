Osasuna, Girona i Sevilla volen el mateix jugador

per Joan Grimal

La direcció esportiva d'Osasuna s'ha vist obligada a reaccionar amb rapidesa després de no aconseguir l'objectiu europeu en l'última jornada del campionat. L'empat contra l'Alavés (1-1) va ser el clau definitiu que va deixar els vermells sense bitllet per a la Conference League, tot i haver quedat empatats a punts amb el Rayo Vallecano, l'últim classificat per a Europa.

A aquesta decepció esportiva s'hi ha sumat un canvi clau a la banqueta: Vicente Moreno no continuarà al capdavant de l'equip. El seu relleu ja està signat i anunciat: Alessio Lisci, el jove tècnic italià, prendrà les regnes de l'equip navarrès amb la missió de consolidar el projecte i recuperar l'ambició. La seva arribada ve acompanyada d'una reestructuració que afecta diverses peces de l'onze titular.

En aquest sentit, el nom de Bryan Gil ha aparegut amb força. L'extrem gadità, propietat del Tottenham, ve de completar una temporada irregular al Girona. Tot i que el seu rendiment no ha estat constant, la seva qualitat tècnica, desequilibri i joventut el mantenen com un futbolista molt cotitzat al mercat.

Bryan Gil: talent per reactivar

Bryan Gil va disputar 32 partits en l'última temporada amb el conjunt català, anotant quatre gols i repartint tres assistències. Encara que mai va arribar a explotar del tot sota les ordres de Míchel, va deixar detalls del seu talent, especialment en trams de la primera volta.

El seu valor de mercat actual ronda els 15 milions d'euros, però el club anglès estaria disposat a deixar-lo sortir per una xifra propera als sis milions. Girona i Sevilla també han mostrat interès, però Osasuna confia a poder convèncer-lo amb un projecte esportiu estable.

Una ofensiva que es mou en diversos fronts

Mentre s'avança en l'operació per Gil, el club també valora altres opcions. Juan Cruz, un altre vell conegut de la direcció esportiva, figura a la llista com a alternativa més econòmica. Tot apunta que la preferència del club continua sent el fitxatge de l'extrem de Barbate, que podria assumir un rol protagonista des del primer minut.

Tampoc es descarta alguna cessió o fitxatge sorpresa si es produeixen més sortides a l'atac. Per ara, l'equip està centrat a tancar un fitxatge de garanties per a la banda esquerra, que va quedar coixa després de la marxa de Raúl Moro.

L'altre nom que ronda el mercat navarrès

En paral·lel, un altre futbolista espanyol ha acaparat els titulars en els darrers dies pel seu futur incert, tot i que fins ara no ha estat vinculat directament a Osasuna. Es tracta d'un extrem jove, internacional, i figura destacada a l'Eurocopa. El seu nom ha circulat per les oficines de diversos clubs europeus, especialment a Alemanya, on ja hi ha moviments ferms.

El Bayern de Munic ha fet una ofensiva seriosa per Nico Williams, que ha estat una de les grans revelacions del torneig. A diferència de Bryan Gil, el jugador de l'Athletic apunta a cotes molt més altes, i el seu preu ja és inassumible per a la majoria d'equips de LaLiga, excepte els grans.

Tanmateix, el seu ascens meteòric serveix de mirall per a clubs com Osasuna, que busquen en talents com Gil una versió més assequible, però igual de prometedora.