El diari Marca il·lusiona els anti-Barça parlant del fitxatge de Nico Williams

El que semblava una jugada mestra per reforçar l'atac culer s'està convertint en una operació amb aroma de fracàs. El FC Barcelona somiava amb anunciar la incorporació de Nico Williams abans de tancar la primera setmana de juliol, però la realitat és molt diferent: el fitxatge està encallat, els dubtes creixen i els anti-Barça ja comencen a somriure.

El diari Marca, amb la seva habitual sintonia amb la capital, ha aprofitat l'ocasió per alimentar l'esperança dels qui volen veure fallar el Barça. "El club no troba fórmules per desbloquejar la situació", titulaven ahir. El missatge entre línies és clar: l'optimisme blaugrana es desinfla.

Un fitxatge en terreny pantanós

La clàusula de rescissió no era el problema més gran; el veritablement complicat era quadrar els comptes. El Barça necessita espai en la seva massa salarial per inscriure nous fitxatges, i Nico vol garanties per escrit: no vol viure el que van passar jugadors com Marcos Alonso o Iñigo Martínez, que van esperar setmanes la seva inscripció.

| XCatalunya, FootyRenders

Les exigències de l'extrem de l'Athletic no són un caprici. Nico vol sentir-se segur abans de comprometre's, i això ha posat els despatxos del Camp Nou en una situació límit. Si no hi ha garanties fermes, no hi ha signatura. I mentrestant, altres clubs europeus observen amb atenció, preparats per pescar en aigües remogudes.

L'eco mediàtic i la pressió de l'afició

L'operació Nico Williams s'ha convertit en una bola de neu. Cada dia sense acord alimenta l'escepticisme entre l'afició culer i dona ales al relat de la impotència econòmica del Barça. Els mitjans més afins al madridisme no han deixat passar l'ocasió, presentant el cas com una nova prova de la crisi institucional del club català.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, Athletic Club

En aquest clima, la figura del president Joan Laporta torna a estar en el punt de mira. Va prometre fitxatges "il·lusionants" i una plantilla que tornés a competir a Europa, però les dificultats econòmiques continuen marcant els límits. L'operació Nico, que semblava senzilla sobre el paper, està mostrant les costures del projecte actual.

Els dubtes de Nico i l'ombra de l'estiu passat

No és la primera vegada que el Barça ensopega amb els mateixos obstacles. L'estiu passat, diversos acords verbals es van desfer a última hora per problemes amb el fair play financer. Nico i el seu entorn coneixen bé aquest historial i no estan disposats a córrer el mateix risc. Per això exigeixen garanties legals abans d'estampar la seva signatura.

La situació es complica a més per l'actitud de l'Athletic, que no està disposat a negociar cap mena de rebaixa. El club basc es remet a la clàusula i no cedeix ni un mil·límetre. Mentrestant, els aficionats vascos viuen la situació amb una barreja de resignació i orgull.

Una operació que es refreda per moments

A hores d'ara, a la direcció esportiva del Barça ja no es respira el mateix entusiasme. La prudència s'ha imposat i les filtracions han disminuït. La consigna ara és no forçar els temps ni generar expectatives que no es puguin complir. Però el mercat no espera, i cada dia sense notícies juga en contra del Barça.

Per això no sorprèn que alguns sectors del madridisme i de l'anti-barcelonisme celebrin aquest "embús" com una victòria simbòlica. Marca ho sap, i per això ho amplifica. El Barça, que havia fet del fitxatge de Nico Williams una qüestió d'estat, ara dubta si podrà tancar una de les operacions més esperades de l'estiu.

I així, el nom que il·lusionava el barcelonisme, avui es converteix en un maldecap: Nico Williams.