Fitxatge molt 'top' per al Real Oviedo: Sonava per al Betis, internacional argentí

Després de 24 anys d'absència, el Real Oviedo torna a la màxima categoria del futbol espanyol. I no ho fa per passar desapercebut. La direcció del club, liderada pel president Jesús Martínez, ja ha començat a moure's per reforçar totes les línies de l'equip. L'objectiu: mantenir-se a Primera i consolidar un projecte esportiu ambiciós.

Un dels focus principals és la defensa. Des de la cúpula del club asturià s'ha pres la decisió d'incorporar un central jove, amb projecció internacional i experiència en el futbol sud-americà. Les converses estan molt avançades i el jugador ja ha estat seguit per clubs de primer nivell europeu.

Un central amb projecció internacional i pretendents europeus

El futbolista en qüestió ha estat vinculat en anteriors mercats amb equips com el FC Barcelona, el West Ham o el Betis. Fins i tot va ser convocat per Lionel Scaloni per a la selecció absoluta d'Argentina, cosa que demostra el seu potencial. No és un fitxatge qualsevol, sinó una operació estratègica amb vista al present i futur del club.

El valor de mercat del jugador ronda actualment els 12 milions d'euros. Té contracte fins al 2028 amb el seu equip actual, tot i que la intenció de vendre'l aquest estiu podria facilitar l'operació. En aquest context, el Real Oviedo cerca avançar-se a altres competidors amb una oferta atractiva, aprofitant el seu vincle amb el Grup Pachuca.

Jesús Martínez lidera la negociació des de Mèxic

L'operació està sent conduïda personalment pel president Jesús Martínez, que manté una excel·lent relació amb la cúpula del club argentí propietari del jugador. Aquesta proximitat podria ser clau per tancar l'acord. Des de Mèxic, el grup Pachuca ja ha donat llum verda per fer un esforç econòmic important.

La idea és que el jugador s'incorpori aquest mateix estiu i sigui titular des de l'inici del campionat. A Oviedo tenen clar que l'ascens no ha de ser una anècdota, sinó un punt d'inflexió per construir un equip estable a l'elit. I per això, la solidesa defensiva és una prioritat.

Un perfil físic dominant i gran capacitat de lideratge

El central en qüestió fa 1,92 metres i destaca per la seva potència en el joc aeri, la seva anticipació en defensa i el seu caràcter competitiu. Als seus 23 anys, és un dels defenses amb més projecció a Sud-amèrica. Des que va arribar al seu club actual, el seu rendiment ha anat en constant ascens.

El juliol de 2024 va ser adquirit per Independiente, que va pagar 3 milions d'euros pel 75% dels seus drets. Tot i que va arribar en principi com una operació financera, el seu rendiment ha superat les expectatives. Independiente considera ara que és el moment ideal per fer caixa.

Una aposta ambiciosa que il·lusiona els aficionats de l'Oviedo

El fitxatge està en línia amb l'estratègia del Grup Pachuca: invertir en talent jove amb potencial de revalorització. L'arribada d'aquest jugador suposaria un dels fitxatges més importants en la història recent de l'Oviedo. A més, ajudaria a consolidar un projecte que vol créixer des de l'estabilitat.

Tot i que encara no hi ha acord tancat, les negociacions avancen a bon ritme. El club asturià confia a poder anunciar la incorporació en els pròxims dies, un cop es resolguin els últims serrells amb el club argentí.

El nom que il·lusiona el Tartiere

I ara sí, el nom del central que podria convertir-se en el nou líder defensiu del Real Oviedo és Kevin Lomónaco. El seu fitxatge marcaria un abans i un després en l'ambiciós retorn del club a l'elit del futbol espanyol. Un reforç d'alçada per a un projecte que no vol quedar-se a mig camí.