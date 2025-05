La sorpresa de Szczesny a la Rúa que encanta als aficionats del Barça

El FC Barcelona va celebrar el seu 28è títol de Lliga de la millor manera. Amb la ciutat tenyida de blaugrana i milers d'aficionats acompanyant els campions, la Rua del Barça va ser una festa total: música, càntics, bengales, eufòria col·lectiva... i una sorpresa que no va deixar ningú indiferent.

La va protagonitzar ni més ni menys que Wojciech Szczesny, el porter polonès de l'equip, que s'ha guanyat l'afecte de l'afició no només per les seves actuacions sota pals, sinó també pel seu carisma desbordant. Mentre l'autobús descapotable recorria els carrers de Barcelona, Szczesny va aparèixer en escena amb un peculiar barret al cap.

No era un barret qualsevol, sinó un que imitava el típic estil d'un fumador empedreït: gran, d'ala ampla, estil vaquer i amb unes ulleres fosques que l'acompanyaven. Com era d'esperar, la imatge va córrer com la pólvora a les xarxes socials i no van trigar a aparèixer els càntics de la graderia improvisada: “Szczesny fumador! Szczesny fumador!”

| FCB

Les xarxes el converteixen en tendència

En qüestió de minuts, “Szczesny” es va convertir en un dels termes més comentats a Twitter i TikTok. Centenars de vídeos van captar el moment en què el porter saludava el públic amb un somriure murri, aixecant el seu barret com un autèntic showman. Alguns culers comparaven l'escena amb les bogeries que solien protagonitzar Dani Alves o Gerard Piqué en els seus millors temps.

“Aquest home ha entès en dos mesos què significa ser del Barça”, deia un aficionat. Altres destacaven la seva actitud desinhibida i la seva connexió amb la gent: “Ha celebrat com si portés 10 anys al club. Pura alegria”.

| FCB

Un fitxatge inesperat... i encertat

Cal recordar que Szczesny va arribar al Barça aquesta mateixa temporada, després de la lesió de Ter Stegen. Molts dubtaven del seu rendiment al començament, però el polonès ha respost amb professionalitat i aturades clau. El seu paper en la consecució del títol ha estat molt més important del que molts esperaven, i ara l'afició li rendeix culte no només pels seus reflexos, sinó també pel seu sentit de l'humor.

Durant la Rua, fins i tot altres jugadors com Pedri i Gavi reien en veure el seu company amb el barret a dalt de l'autobús. Lewandowski, compatriota seu, no va poder evitar donar-li una abraçada en plena marxa. L'ambient era de complicitat total, i Szczesny semblava gaudir com el que més.

Una connexió especial amb el vestidor

Des de la seva arribada, Szczesny ha sabut integrar-se ràpidament al vestidor. Els veterans l'han acollit amb respecte, i els joves el veuen com un líder amb experiència que no ha vingut a robar protagonisme, sinó a sumar. “Ens ha salvat en moments clau”, reconeixia Hansi Flick fa uns dies.

L'entrenador ha destacat també la seva capacitat de lideratge i el seu humor, cosa que l'equip ha valorat especialment en els moments de pressió. Durant la Rua, el porter no només va ser protagonista pel seu barret. També se'l va veure corejant cançons amb els fans, ballant amb els més joves de l'equip i fins i tot signant samarretes des de l'autobús en marxa.