Rafa Yuste explica un secret de Lamine Yamal: 'El més diferencial és el seu...'

Rafa Yuste, vicepresident esportiu del FC Barcelona, ha concedit una entrevista aquest dimecres al programa Què t’hi jugues? de SER Catalunya. Yuste, una de les persones amb més pes dins de l’organigrama blaugrana, no ha escatimat elogis cap al futbolista més enlluernador de la temporada: Lamine Yamal.

Després de proclamar-se campions de Lliga amb un equip ple de joves promeses i amb Hansi Flick al capdavant, el nom del jove extrem català ha estat repetit per tot el món del futbol com el gran artífex del títol. Yuste no ha dubtat a sumar-se a aquest corrent d’admiració, però també ha llançat un important missatge de prudència.

La clau: una personalitat fora del comú

“El que ha fet que Lamine Yamal sigui diferencial és la seva personalitat”, ha afirmat Yuste. Una frase que resumeix el que molts veuen en el jove de 17 anys. Més enllà de la seva tècnica, la seva velocitat o la seva esquerra enverinada, el que més ha impactat dins del club és el seu caràcter competitiu i la seva capacitat de lideratge en moments clau.

En una temporada marcada per lesions, ha estat Lamine qui ha fet un pas endavant. “Amb 17 anys s’ha posat l’equip a l’esquena moltes vegades”, insistia el vicepresident, visiblement emocionat per la maduresa que ha mostrat el jugador del planter blaugrana.

Una temporada per emmarcar

Lamine Yamal ha estat titular indiscutible des del mes d’octubre, quan Hansi Flick va decidir apostar per ell sense reserves. Ha respost amb gols, assistències i, sobretot, amb actuacions decisives. El seu xut a Cornellà que va obrir el marcador davant l’Espanyol en el derbi del títol ja és història del barcelonisme.

Per això, des de dins del club, saben que no estan davant d’un talent passatger, sinó davant d’una estrella que pot marcar època. “Té alguna cosa que no s’entrena: temple. I això, a la seva edat, és molt rar de veure”, explicava un membre del staff tècnic fa uns dies. Yuste, en aquest sentit, ha volgut reforçar aquesta idea, però amb un matís clau.

Criada a la calma i a la protecció

“Amb ell hem de tenir molta calma”, ha advertit el directiu. És l’altre gran missatge que ha llançat el vicepresident: evitar les presses, els focus excessius i la pressió desmesurada. Encara que Lamine ja sembla un veterà, no deixa de ser un adolescent. “Hem de protegir-lo com el que és: un talent únic, però encara en formació”, ha insistit.

Al club estan preparant una planificació personalitzada per a Lamine, tant a nivell físic com emocional. S’està valorant espaiar la seva participació en certs moments de la pròxima temporada, evitar utilitzar-lo en excés i que no caigui en l’esgotament, ni mental ni muscular. Yuste ha deixat clar que el Barça no vol cometre errors del passat.

Una joia per construir el futur

L’entrevista ha servit també per reafirmar la confiança absoluta del club en la seva nova generació. Juntament amb Lamine, futbolistes com Fermín López, Pau Cubarsí o Héctor Fort estan cridats a liderar un nou cicle. Però el cas de Yamal és especial. “Sabem el que tenim entre mans.

I no és per menys. Lamine ha estat el futbolista més determinant de la Lliga 2024-25 i ja és comparat amb grans llegendes del club. Però el Barça no vol convertir-lo en un producte mediàtic més: vol que la seva història sigui llarga i gloriosa. Per això, com ha sentenciat avui Rafa Yuste, la clau serà mantenir els peus a terra i protegir el més valuós que ha nascut a La Masia en molts anys: la seva personalitat.