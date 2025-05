Els jugadors del Barça es recorden de l'Espanyol en la celebració: 'Perico...'

La celebració del títol de Lliga del Barça continua deixant imatges per al record, algunes especialment polèmiques. Després de guanyar el derbi a l'Espanyol al seu propi estadi, els jugadors blaugrana no van dubtar a llançar algun missatge dirigit directament al seu etern rival regional. Els joves talents culers van ser els protagonistes d'un càntic que ràpidament s'ha viralitzat a les xarxes socials.

Polèmic càntic des del balcó de la Ciutat Esportiva

Després de celebrar al vestidor de l'RCDE Stadium, els jugadors del Barça van acudir directament a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Allà els esperava un nombrós grup d'aficionats per continuar celebrant el títol aconseguit davant l'Espanyol. Tanmateix, la sorpresa va arribar des del propi balcó, on diversos futbolistes, especialment els més joves, van prendre la iniciativa per iniciar un càntic provocador cap als pericos:

«Perico, digues-me el que se sent, tenir casa teva a Cornellà. Et juro que encara que passin els anys, mai no ho oblidarem. Et vam tirar Sarrià, vas anar a la muntanya i després et vam fer fora de la nostra ciutat. Vas baixar de divisió per poder ser campió, resarem per la teva desaparició».

| FCB

Aquestes paraules, corejades per jugadors del primer equip blaugrana, van sorprendre fins i tot els aficionats allà presents. El càntic ràpidament es va estendre a les xarxes socials, provocant fortes reaccions tant positives com negatives entre les dues aficions.

Cornellà, eix central de la polèmica

Aquest episodi no fa més que avivar una rivalitat històrica entre Barça i Espanyol, centrada especialment en la ubicació de l'estadi blanquiblau. Des que l'Espanyol es va traslladar a Cornellà-El Prat, l'afició culer ha utilitzat aquesta circumstància per fer broma amb el nom i ubicació del seu etern rival.

Aquest mateix dia, Marc Casadó també havia encès la polèmica a Instagram en ubicar una publicació a Cornellà, just després del triomf culer. El càntic dels jugadors des de la Ciutat Esportiva només va contribuir a avivar encara més la tensió.

Una celebració plena d'emocions

Més enllà de polèmiques puntuals, la celebració blaugrana ha estat intensa des del xiulet final al camp de l'Espanyol. Milers d'aficionats culers van omplir Canaletes i més tard es van traslladar a altres punts de la ciutat, com la Barceloneta o la pròpia Ciutat Esportiva. Els jugadors, que també van visitar Ferran Torres en bicicleta a l'Hospital de Barcelona, van acabar la nit a la popular discoteca Luz de Gas, on van continuar celebrant el títol aconseguit.

Aquest tipus de provocacions entre jugadors i aficions no són noves en el context del derbi català. Tanmateix, el càntic protagonitzat pels propis futbolistes blaugrana, especialment els més joves, ha sorprès especialment a tothom. Sens dubte, aquest episodi augmentarà encara més la tensió esportiva i extradeportiva entre ambdós clubs. La rivalitat, més forta que mai, promet més capítols emocionants en els pròxims anys.