Sorpresa de Hansi Flick contra el Mallorca: Seu un titular a la banqueta

L'inici d'una nova temporada sempre ve carregat d'expectatives, especialment quan es tracta del debut en una lliga tan exigent com l'espanyola. El Barça arriba a Mallorca amb la il·lusió de començar amb bon peu, però també amb la pressió d'encertar en cada decisió tàctica. L'afició segueix pendent de cada moviment de Hansi Flick, que afronta el seu segon curs complet a la banqueta blaugrana. La seva missió és retenir el tron de LaLiga.
La gran novetat a l'onze inicial és la suplència de Jules Koundé, un habitual en les últimes temporades. El lateral francès cedeix el seu lloc a Eric García, que ja va sortir d'inici al Trofeu Joan Gamper i va deixar bones sensacions, igual que en el tram final de 2024/25. L'elecció no sembla casual, ja que al Gamper Koundé va mostrar certs dubtes defensius i avui el tècnic torna a apostar pel futbolista de Martorell per al lateral dret. Caldrà veure si es tracta d'una prova puntual o d'un canvi de jerarquies a llarg termini.
Fermín López guanya pes a la mitjapunta
Al centre del camp, Fermín López ha estat l'escollit per actuar a la mitjapunta, deixant a la banqueta Dani Olmo i Gavi. L'ex del Leipzig arrossegava molèsties musculars, fet que ha facilitat l'aposta pel jove andalús. Fermín aportarà arribada i verticalitat, un perfil diferent que pot encaixar bé en un partit que es preveu intens a Son Moix. La presència de Pedri i Frenkie de Jong a la seva esquena li permetrà tenir llibertat per acostar-se a l'àrea.
Ferran Torres, la referència ofensiva
L'absència de Robert Lewandowski per lesió obria el debat sobre qui ocuparia el ‘9’. Finalment, Flick ha optat per Ferran Torres com a referència ofensiva, deixant Marcus Rashford a la banqueta. L'anglès, fitxatge estrella de l'estiu juntament amb Joan García, haurà d'esperar la seva oportunitat des de la banqueta. Aquesta decisió contrasta amb el Gamper, on Rashford va ser titular com a davanter centre. A les bandes hi haurà Raphinha i Lamine Yamal, dos jugadors cridats a generar desequilibri constant.
Joan García debuta sota pals en partit oficial
A la porteria, Joan García tindrà la seva estrena oficial amb el Barça. El porter, fitxat aquest estiu, va ser inscrit aquest matí juntament amb Rashford i ja forma part d'un onze que reflecteix la confiança del tècnic. El seu paper serà clau davant un Mallorca que arriba amb jugadors de passat blaugrana com Pablo Torre i Mateu Morey, tots dos a l'onze titular de Jagoba Arrasate.
L'alineació és pràcticament idèntica a la vista fa una setmana a la presentació de l'equip, amb l'única diferència de l'entrada de Ferran Torres per Rashford. A la rereguarda, Ronald Araújo forma parella al centre amb Pau Cubarsí, relegant de nou Andreas Christensen a la banqueta. La continuïtat d'aquest bloc podria ser un senyal que Flick ja té clar el seu equip base per als grans compromisos.