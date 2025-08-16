Florentino Pérez gairebé el tenia fitxat: Ara el Barça s'hi fica pel mig

La temporada tot just ha començat, però els moviments estratègics de mercat ja marquen el rumb de les grans potències europees. Tant a Barcelona com a Madrid, les plantilles semblen tancades, encara que amb un matís important: ambdues necessiten un central més per considerar-se completes. En aquest escenari, el nom d'Ibrahima Konaté torna a sonar amb força, però no com a fitxatge immediat. O sí.
Una operació que apunta més a l'estiu de 2026 que a aquest mercat
Encara que el seu contracte amb el Liverpool expira el 2026, la situació de Konaté obre un escenari d'oportunitat. Si el francès no renova en els pròxims mesos, podria sortir gratis el pròxim estiu, una cosa que sedueix Barça i Reial Madrid. Des del gener, qualsevol club estranger podria negociar lliurement amb ell, una opció que ambdós gegants observen amb interès, encara que sense intenció real de llançar-s'hi en aquest mercat.
A Madrid, la defensa s'ha reforçat amb l'arribada de Huijsen, però els problemes de lesions i rendiment del curs passat han evidenciat que un central més seria ideal. Tanmateix, a Chamartín prefereixen esperar i no fer ara una inversió que podria ser innecessària si Konaté queda lliure el 2026.
El Barça, amb la rereguarda debilitada després de la sortida d'Iñigo Martínez
Al FC Barcelona, l'interès és més immediat per la marxa d'Iñigo Martínez a l'Al Nassr. Hansi Flick ha sol·licitat un reforç per al centre de la defensa i Konaté encaixa en el seu perfil: jove, experimentat i amb capacitat per liderar la rereguarda a mitjà termini. Tot i així, les limitacions econòmiques fan que la via més probable sigui també esperar que el jugador pugui arribar gratis. Això sí, no es descarta un intent si sorgeix una oportunitat abans del tancament del mercat.
Des de El Nacional asseguren que Konaté veu amb bons ulls aterrar al Camp Nou, sobretot perquè el camí cap a la titularitat seria més accessible. Competiria amb Araujo i Christensen, augmentant la competència interna i elevant el nivell defensiu.
Rivalitat al mercat i un jugador que valora el seu futur amb calma
La rivalitat Barça-Madrid podria traslladar-se novament al mercat de fitxatges. El fet que Florentino Pérez el tingués a la seva llista des de fa mesos no ha passat desapercebut. Tanmateix, la manca d'un moviment ferm per part del club blanc deixa la porta oberta perquè el Barça intenti avançar-se.
Konaté, per la seva banda, és conscient que un fitxatge lliure el 2026 li permetria negociar una prima de traspàs elevada i un salari més competitiu. El Liverpool, sabedor de la situació, haurà de decidir si el ven ara per evitar perdre'l gratis o si assumeix el risc de veure'l marxar sense compensació el pròxim any.
Amb el mercat de fitxatges d'estiu entrant a la seva recta final, sembla improbable que es produeixi un moviment immediat. Tant Barça com Madrid confien que l'oportunitat arribi en els pròxims mesos, quan puguin negociar sense intermediaris i amb el control total de l'operació. El que sí sembla segur és que el futur de Konaté tornarà a enfrontar els dos colossos del futbol espanyol.