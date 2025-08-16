Les prediccions de Paco Buyo que se li giraran en contra d'aquí a uns mesos

El retorn d'un dels debats futbolístics més seguits a Espanya no va trigar a deixar titulars sonats. Només unes hores després de tornar a la pantalla, les primeres opinions dels seus tertulians van encendre la conversa. Entre elles, va destacar la d'un exporter que no coneix el terme “mitges tintes” i que va tornar a deixar clar que els seus pronòstics sempre busquen fer parlar.
Buyo aposta per un any de domini madridista a Espanya i Europa
Paco Buyo, exporter del Real Madrid i actual col·laborador televisiu, va sorprendre amb una predicció que reforça la seva coneguda afinitat blanca. Per a ell, l'equip dirigit per Xabi Alonso no només conquerirà LaLiga 2025/2026, sinó que també aixecarà la Champions League. Segons la seva opinió, la plantilla actual, liderada per Kylian Mbappé en plenitud, no té rival real en cap de les dues competicions. “És el millor”, va afirmar referint-se al davanter francès, a qui també situa com a guanyador de la Pilota d'Or.
L'Atlético de Madrid, protagonista a la Copa del Rei
Tot i el seu pronòstic de domini blanc, Paco Buyo també va trobar un espai per a l'Atlético de Madrid. Segons ell, el conjunt del Cholo Simeone serà el campió de la Copa del Rei, repetint la fórmula de competitivitat i caràcter que ha marcat l'era del tècnic argentí. Si això es complís, s'acabarien aquestes quatre temporades de sequera en què els colchoneros no han pogut conquerir cap títol.
El Rayo Vallecano com a revelació i el Barça com a decepció
Un dels punts més cridaners de la seva porra va ser l'elecció del Rayo Vallecano com a equip revelació. Tradicionalment associat a la lluita per la permanència, Buyo creu que el conjunt madrileny pot signar una campanya històrica gràcies al seu estil valent i a un bloc cohesionat. Cal recordar que els de Vallecas tenen a l'abast participar en la Conference League; hauran de guanyar a la ronda prèvia el Neman Grodno de Bielorússia.
En contrast, va situar el FC Barcelona com la gran decepció del curs. Aquest pronòstic no va passar desapercebut, especialment en un moment en què l'equip de Hansi Flick afronta problemes amb inscripcions i ajustos salarials. Això sí, sens dubte, el Barça parteix com un dels grans candidats en totes les competicions en què participa.
Reaccions a les xarxes socials i un historial d'encerts dubtosos
Les declaracions de Buyo van ser recollides per les xarxes socials del programa, i les respostes no es van fer esperar. Diversos usuaris van recordar el seu historial de prediccions fallides amb comentaris com “m'encanten les seves prediccions, sempre s'equivoquen” o “no encerta ni la seva data d'aniversari”. Altres, en canvi, van admetre que esperen veure a final de temporada quants d'aquests pronòstics es compleixen.
A falta que la pilota comenci a rodar aquest cap de setmana, les apostes de Buyo ja han col·locat un focus extra sobre l'inici de la temporada. I, com sol passar, d'aquí a uns mesos se sabrà si la seva visió de domini blanc i sorpreses a la taula queda per a l'hemeroteca… o per a l'oblit.