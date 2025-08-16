Sorpresa de Hansi Flick contra el Mallorca: Sienta a un titular en el banquillo

El arranque de una nueva temporada siempre viene cargado de expectativas, especialmente cuando se trata del debut en una liga tan exigente como la española. El Barça llega a Mallorca con la ilusión de comenzar con buen pie, pero también con la presión de acertar en cada decisión táctica. La afición sigue pendiente de cada movimiento de Hansi Flick, que afronta su segundo curso completo en el banquillo azulgrana con la misión de retener el trono liguero.

La gran novedad en el once inicial es la suplencia de Jules Koundé, un habitual en las últimas temporadas. El lateral francés cede su puesto a Eric García, que ya partió de inicio en el Trofeu Joan Gamper y dejó buenas sensaciones, igual que en el tramo final de 2024/25. La elección no parece casual, pues en el Gamper Koundé mostró ciertas dudas defensivas y hoy el técnico vuelve a apostar por el futbolista de Martorell para el lateral derecho. Habrá que ver si se trata de una prueba puntual o de un cambio de jerarquías a largo plazo.

Fermín López gana peso en la mediapunta

En el centro del campo, Fermín López ha sido el elegido para actuar en la mediapunta, dejando en el banquillo a Dani Olmo y a Gavi. El ex del Leipzig arrastraba molestias musculares, lo que ha facilitado la apuesta por el joven andaluz. Fermín aportará llegada y verticalidad, un perfil diferente que puede encajar bien en un partido que se prevé intenso en Son Moix. La presencia de Pedri y Frenkie de Jong a sus espaldas le permitirá tener libertad para acercarse al área.

| FCB

Ferran Torres, la referencia ofensiva

La ausencia de Robert Lewandowski por lesión abría el debate sobre quién ocuparía el ‘9’. Finalmente, Flick ha optado por Ferran Torres como referencia ofensiva, dejando a Marcus Rashford en el banquillo. El inglés, fichaje estrella del verano junto a Joan García, tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo. Esta decisión contrasta con el Gamper, donde Rashford fue titular como delantero centro. En las bandas estarán Raphinha y Lamine Yamal, dos jugadores llamados a generar desequilibrio constante.

Joan García debuta bajo palos en partido oficial

En la portería, Joan García tendrá su estreno oficial con el Barça. El guardameta, fichado este verano, fue inscrito en la mañana de hoy junto a Rashford y ya forma parte de un once que refleja la confianza del técnico. Su papel será clave ante un Mallorca que llega con jugadores de pasado azulgrana como Pablo Torre y Mateu Morey, ambos en el once titular de Jagoba Arrasate.

La alineación es prácticamente idéntica a la vista hace una semana en la presentación del equipo, con la única diferencia de la entrada de Ferran Torres por Rashford. En la zaga, Ronald Araújo forma pareja en el centro con Pau Cubarsí, relegando de nuevo a Andreas Christensen al banquillo. La continuidad de este bloque podría ser una señal de que Flick ya tiene claro su equipo base para los grandes compromisos.