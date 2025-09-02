Sorpresa d’última hora al Barça: El fitxatge que tanca Joan Laporta

L'agenda del Barça també es va moure després del tancament del gran mercat. Mentre el primer equip ja descansa després de l'allau d'inscripcions dels últims dies, el filial ha tancat una incorporació inesperada per reforçar una posició estratègica en el projecte.
Hansi Flick i Deco han repetit una idea elemental durant l'estiu. El Barça Atlètic ha de sostenir la seva competitivitat mentre alimenta el primer equip amb talent en progressió. A la porteria, l'estructura era molt jove i canviant, amb Kochen com a aposta de futur i els jugadors de la base Eder Aller i Eldar alternant dinàmica. El club buscava un perfil amb ofici, capaç d'ordenar una defensa nova i resistir en escenaris exigents. Aquí hi encaixa Emilio Bernad, que arriba amb un recorregut notable en categories semiprofessionals i professionals.
Qui és Emilio Bernad i què aporta sota pals
Emilio Bernad té 25 anys, més edat que Joan García, recent reforç del primer equip. Nascut a la Vall d’Uixó, es va formar a Castelló i va créixer després a la base del València. Va sumar tres temporades al Mestalla, una etapa que li va donar continuïtat i minuts de responsabilitat. Més tard, va passar pel CE Sabadell i va tornar al filial valencianista, experiència que va consolidar la seva lectura de joc i el seu joc de peus.
L'última campanya va pertànyer al Racing Ferrol, amb presència a Segona, on va reforçar el seu domini de l'àrea i la comunicació defensiva. Aquest estiu va signar pel Teruel, però ha rescindit per incorporar-se al Barça Atlètic. Arriba lliure, perfil baix, corba d'aprenentatge alta i una carta de presentació clara: fiabilitat.
Contracte, inscripció i pla esportiu immediat al Barça Atlètic
L'acord és senzill i funcional per al club. Bernad signa per una temporada, fins al 30 de juny de 2026, amb fitxa del filial i dinàmica diària amb el grup de Rafa Márquez. Començarà a entrenar demà, amb la vista posada en l'estrena de lliga de diumenge davant la UE Porreres a l'Estadi Johan Cruyff.
Compartirà competència amb Kochen, Eder Aller i Eldar, aportant jerarquia a les sessions i un lideratge silenciós als partits. La seva presència permet que la resta de porters joves alternin convocatòries sense desatendre la seva formació física i tècnica. L'objectiu és clar: pujar el llistó competitiu del Barça Atlètic en una categoria que no perdona errors.
Lectura estratègica: impacte a la porteria del primer equip
L'operació també té una lectura de club. El primer equip ha quedat cobert amb Ter Stegen com a far, Szczesny renovat i Joan García com a aposta de futur immediat. Davant qualsevol contratemps en setmanes de calendari atapeït, el Barça necessita un porter del filial preparat per respondre amb poc marge.
Bernad ofereix aquesta resposta a curt termini per experiència, comunicació i continuïtat d'entrenament. El seu joc de peus, treballat a València, encaixa amb la sortida neta que exigeix la metodologia blaugrana. La seva adquisició allibera pressió a Kochen, que podrà créixer sense urgències, i assegura que l'equip de Márquez mantingui resultats mentre segueix sent una plataforma de desenvolupament.
El moviment és discret, però coherent amb la fulla de ruta de l'entitat. El Barça lliga un porter amb ofici per al dia a dia del filial, enforteix el pont amb el primer equip i equilibra una plantilla que barreja base amb especialistes experimentats. Amb Bernad sota pals, el Barça Atlètic guanya solvència immediata per a una temporada en què competir i formar tornaran a anar plegats.