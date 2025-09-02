El Racing de Santander apunta a Primera amb el seu fitxatge d'última hora

L'afició del Racing de Santander viu amb il·lusió un inici de temporada que convida a somiar. Tres victòries en tres partits col·loquen l'equip a la zona alta de la Lliga Hypermotion, amb sensacions que recorden les d'un candidat seriós a l'ascens. Després de quedar-se a les portes el curs passat, els moviments al mercat reforcen aquesta ambició.
L'últim reforç va ser Facu González, defensa uruguaià de 22 anys cedit per la Juventus amb opció de compra. El Racing assegura així un defensa amb projecció internacional i experiència en lligues de primer nivell. El curs passat va disputar 30 partits amb la Sampdoria i va tenir minuts al Feyenoord. A més, es va proclamar campió del món sub-20 amb l'Uruguai el 2023 i ja ha estat convocat amb l'absoluta. La seva arribada eleva la competitivitat en una línia que ja comptava amb Pablo Ramón, una altra cessió il·lustre des de l'Espanyol.
Fitxatges de nivell per a un projecte ambiciós
L'estratègia de Chema Aragón en aquest mercat ha estat clara: només jugadors de clubs de màxima categoria. De fet, cap no prové d'equips de Segona. Així van arribar Asier Villalibre des de l'Alabès, un davanter amb experiència a Primera i ADN competitiu, i Gustavo Puerta des del Leverkusen, migcampista d'enorme desplegament que va costar 3,5 milions. També s'hi van sumar el jove talent Peio Canales des de l'Athletic i el porter Plamen Andreev, cedit pel Feyenoord. Una política de fitxatges que reforça la idea que el Racing apunta molt amunt.
La davantera racinguista barreja veterania i joventut. Villalibre és el referent d'experiència, capaç d'aguantar pilotes i generar espais. Al seu costat apareix Gonzalo Petit, davanter de només 18 anys que va arribar des de Nacional i que representa una inversió de futur. Junts aporten variants per a un atac que ja ha marcat deu gols en tres jornades, demostrant eficàcia i pegada.
Un bloc equilibrat i amb alternatives a totes les línies
El Racing compta ara amb una plantilla que combina joventut, experiència i un alt nivell competitiu. La defensa té sis centrals disponibles, el mig del camp suma físic i talent amb noms com Puerta o Canales, i a dalt Villalibre encapçala un atac reforçat. L'objectiu és clar: tornar a Primera més d'una dècada després, ja que l'última presència va ser a la temporada 2011/12.
El repte immediat: mantenir l'impuls i gestionar la pressió
L'afició ja somia amb l'ascens, però el campionat és llarg i exigent. Mantenir la solidesa a El Sardinero i sumar lluny de casa seran claus per sostenir la candidatura. Amb els fitxatges d'aquest estiu, especialment el de Facu González, el Racing ha fet un cop sobre la taula. Ara toca confirmar sobre la gespa que el projecte està preparat per tornar el club a l'elit.