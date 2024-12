La sorpresa que Deco i Laporta preparen al gener: Fitxatge clau per al Barça

per Info Blaugrana

Des que va començar el seu mandat, Joan Laporta té entre cella i cella el fitxatge d'un jugador de talla mundial i no pararà fins a aconseguir-ho. Després d'intentar fitxar Haaland però sense ajuda de la situació econòmica, la bomba que planeja es diu Rafael Leao, davanter de l'AC Milan que està a disgust a Milà i vol sortir del club.

El jugador veuria amb molt bons ulls arribar al club del qual va fer història el seu ídol Ronaldinho. Leao està taxat en més de 100 milions d'euros però el Barça amb l'ajuda de Jorge Mendes el seu representant confia en baixar el valor del jugador.

Un especialista per a l'extrem

El Barça ara mateix no té un especialista pur per a l'extrem esquerre com sí que el té a la dreta amb Lamine Yamal. Leao és un jugador que destaca per la seva potència, físic, xut amb ambdues cames, sens dubte un jugador que li encanta a Hansi Flick.

I li encaixa perfectament en el seu esquema i estil de joc i li fa recordar vells temps amb Kingsley Coman en la seva etapa a Munic. Leao és un encarador pur i amb unes qualitats físiques enormes.

| FCB

Ara mateix aquesta posició l'està ocupant Raphinha i en molts partits des de la secretaria tècnica i el mateix staff d'Hansi Flick consideren que necessiten un especialista per a aquesta posició, un desbloquejador de partits per no dependre només de les accions individuals de Lamine Yamal.

La temporada actual de Leao

En aquest inici de temporada porta 6 gols i 6 assistències, i una d'elles va ser al Santiago Bernabeu on van guanyar 1-3 al Real Madrid i va poder mostrar la seva millor versió. A principi de temporada va tenir problemes amb el seu entrenador perquè no el posava i es diu que una de les causes va ser perquè el jugador va demanar sortir en el passat mercat d'estiu i des del club li van negar la sortida.

Està valorat en 100 milions d'euros i el Milan no volia desprendre's de la seva estrella per menys diners i davant la falta d'ofertes va haver de quedar-se. No obstant això, ara les coses han canviat i sembla que el club italià estaria disposat a negociar una quantitat inferior davant la implicació del portuguès en aquests partits.

Des del Barça tenen clar que el volen fitxar i ara és el primer objectiu del club per sobre de Nico Williams, que ha quedat en segon pla. Tant Laporta com Deco són optimistes, primer perquè Jorge Mendes està pel mig i la relació és fenomenal i segon i més important per la voluntat del jugador en voler vestir la samarreta blaugrana.

Tot fa indicar que al gener serà complicat però el Barça tornarà a l'estiu a la càrrega per un jugador que tenen clar que serà l'estrella que inauguri el nou Camp Nou.