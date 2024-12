L'única opció de Manuel Pellegrini per aconseguir el seu fitxatge desitjat

La temporada del Real Betis està sent una mica irregular, alternant grans actuacions amb moments de desconnexió. L'equip de Manuel Pellegrini necessita reforçar-se al gener si vol aspirar a objectius ambiciosos. El mercat d'hivern serà clau per fer un pas endavant i consolidar-se en la lluita pels llocs europeus.

En aquest context, tal com han apuntat des d'Itàlia, el tècnic xilè té un objectiu clar: Leonardo Spinazzola. El lateral esquerre italià s'ha convertit en el fitxatge desitjat per Pellegrini per reforçar la defensa bètica. No obstant això, perquè Spinazzola aterri al Benito Villamarín, el club ha de lliurar la fitxa de Ricardo Rodríguez. El suís va arribar gratis l'estiu passat, però no ha complert amb les expectatives del cos tècnic.

Ricardo Rodríguez va signar per un any amb opció a un més, però el seu rendiment està molt per sota del que s'esperava. Manuel Pellegrini amb prou feines ha comptat amb ell durant aquests primers mesos de competició, i la seva sortida al gener s'està contemplant seriosament. Abans de prendre aquesta decisió, el Betis vol assegurar-se el fitxatge de Spinazzola, un jugador que encaixaria perfectament en l'esquema de l'entrenador xilè.

Poc protagonisme també per a Spinazzola

Leonardo Spinazzola, de 31 anys, no està tenint el protagonisme desitjat al Nàpols, on va aterrar lliure l'estiu passat. Amb prou feines ha disputat 12 partits en el que portem de temporada, perdent pes en l'equip després dels canvis tàctics. Spinazzola, no obstant això, és un futbolista d'enorme qualitat i experiència. Ha guanyat títols importants com l'Eurocopa 2020 amb Itàlia, la Serie A, la Conference League i la Supercopa d'Itàlia. A més, ha vestit les samarretes d'equips històrics com la Juventus, la Roma i ara el Nàpols.

Manuel Pellegrini veu en Spinazzola un futbolista que pot reforçar la defensa i aportar profunditat ofensiva per la banda esquerra. L'italià destaca per la seva capacitat per sumar-se a l'atac amb criteri i per la seva solidesa en tasques defensives. Aquestes qualitats són les que han convençut el tècnic bètic que Spinazzola és la peça ideal per al seu esquema.

L'operació no serà senzilla. Encara que Spinazzola podria arribar a cost zero, el Betis ha de resoldre la sortida de Ricardo Rodríguez per alliberar espai a la plantilla i reduir la seva massa salarial. El club vol assegurar-se que l'italià estigui tancat abans de prendre la decisió definitiva sobre el suís. Aquest moviment estratègic permetria a Pellegrini comptar amb un lateral de garanties per afrontar la segona meitat de la temporada.

A més, el fitxatge de Spinazzola seria una injecció d'experiència per al vestidor verd-i-blanc. Als seus 31 anys, l'italià té recorregut internacional i està acostumat a competir en escenaris de màxima exigència. Pellegrini necessita futbolistes d'aquest perfil per mantenir l'equip competitiu tant a LaLiga com en competicions europees.