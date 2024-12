Era un crac i Hansi Flick el podria recuperar: Ofert al Barça al gener a cost 0

Ho sabem des de fa diverses setmanes: el Barça té marcada com a prioritat absoluta fitxar un extrem esquerre que pugui competir el lloc a Raphinha. Han transcendit també diversos dels noms que estudien als despatxos del Camp Nou, com el de Nico Williams, Luis Díaz, Rafael Leao o Khvitxa Kvaratskhelia. Tot i això, des de diversos mitjans de la premsa britànica han ubicat ara un altre conegudíssim atacant en l'òrbita de l'equip culer.

El que és clar, almenys de moment, és que quan el Barça es llenci a buscar el seu nou extrem esquerre, aquest ha de complir certes condicions que encaixin en la realitat financera del club. A més, fins ara, encara que la urgència sigui màxima, s'augurava pràcticament impossible que el reforç pogués arribar al mes de gener, ja que cap equip no hi estaria disposat. Tot i això, tot ha canviat des de l'arribada de Ruben Amorim a la banqueta del Manchester United.

I és que el tècnic portuguès, segons informen des d'Anglaterra, hauria comunicat a la directiva que Marcus Rashford ha de sortir de l'equip. L'ex de l'Sporting estava convençut que podria recuperar el que s'augurava com el fill prodigi de Manchester, però unes poques setmanes allà han estat suficients per adonar-se que no seria possible. Sobretot, per l'actitud del futbolista.

Marcus Rashford és, a més, el jugador que més cobra de tot el Manchester United i aquest és un altre factor que entra a l'equació. Des de la directiva volen desfer-se com més aviat millor de la seva alta fitxa i estan disposats a deixar-lo sortir a qualsevol preu per tal d'això, ja sigui ara o a l'estiu. I el Barça és un dels equips als quals ha estat ofert el '10' dels Red Devils.

| Twitter

Dilema al Barça

Si bé és cert que els últims anys ha perdut la condició de crack, també ho és que encara és jove (27) i està a temps de recuperar-lo. Hansi Flick ja ha demostrat amb altres jugadors com amb Robert Lewandowski que és capaç d'esprémer el talent de jugadors a qui havíem donat per perduts. I quan Marcus Rashford ha estat bé, ha estat un atacant que ha sembrat pànic a les defenses rivals. Això sí, per poder vestir de blaugrana hauria de rebaixar notablement les seves pretensions salarials.

Sense anar més lluny, ja li va fer un parell de destrosses a la defensa culer quan els dos conjunts es van enfrontar en aquella peculiar eliminatòria de l'Europa League. Aquest any, tot i no estar gens bé, ha aconseguit sumar 7 gols i 3 assistències en 24 partits, fet que demostra que la seva bona relació amb el gol no caduca.