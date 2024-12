Leo Messi torna a beneir Lamine Yamal: 'Té...'

Cada cop queda més clar que el de Lamine Yamal no és casualitat. Amb només 17 anys, el jove talent del Barça continua acumulant premis i reconeixements que el col·loquen a l'elit. La darrera mostra del seu impacte ha estat el Golden Boy, guardó que reconeix el millor jugador jove d'Europa. Encara que no va poder assistir en persona a la gala celebrada a Torí a causa de la seva recent lesió, la seva figura va estar present mitjançant videotrucada.

Lamine Yamal va agrair al Barça i al president Joan Laporta, qui també va intervenir a la cerimònia per felicitar-lo. No obstant això, entre totes les felicitacions rebudes pel jove extrem, en va destacar una de molt especial. Leo Messi, l'astre argentí, no va perdre l'oportunitat d'enviar un missatge d'admiració al canterà culer. L'exfutbolista del Barça va reconèixer la seva feina i dedicació, recordant-li que aquest premi és fruit del seu esforç. També es va dirigir a Vicky López, del femení i guanyadora del mateix guardó.

"Lamine, Vicky: aquest premi és el resultat no només del talent, sinó del dur treball i sacrifici. És un orgull que formeu part del Messi+10. Felicitats i seguiu així!", va escriure Messi a les seves xarxes socials. Un missatge que ha ressonat entre els aficionats culers, especialment pel pes que tenen les paraules del campió del món.

Aquest no és el primer gest que Messi dedica a Lamine Yamal. Fa uns dies, el rosarí el va triar com el seu successor: "Hi ha una generació de futbolistes joves molt bona que té molts anys per davant. Si m'he de quedar amb algú, per l'edat i pel futur que té, he escoltat que han triat a Lamine Yamal i sens dubte per a mi també. Coincideixo. Depèn d'ell i de moltes coses perquè així és el futbol, però és present i sens dubte té un futur enorme".

El successor de Leo Messi

Les paraules de Messi han reafirmat el que molts ja venien observant. Lamine Yamal s'ha convertit en un ídol no només al Barça, sinó també a la selecció espanyola, on ha estat clau en els últims mesos. La seva maduresa al terreny de joc i la seva capacitat per desbordar són qualitats que el diferencien de la resta de jugadors de la seva generació.

| FCB

Malgrat el seu èxit, Lamine Yamal travessa actualment un petit contratemps. L'extrem va patir una lesió als lligaments tibioperoneals del turmell dret després de rebre una dura entrada davant el Leganés. Des del Barça, han estimat el seu temps de recuperació en unes tres o quatre setmanes. El cert és que la seva participació a la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia continua sent una incògnita, però sí que estarà absent en el crucial duel del pròxim dissabte davant l'Atlètic.

Mentre es recupera, el seu agent, Jorge Mendes, ha alimentat encara més les expectatives. Mendes va afirmar que, si Lamine continua amb la seva progressió, l'any vinent podria guanyar la Pilota d'Or. Una declaració ambiciosa, però que reflecteix la confiança plena que existeix en el jove talent culer.