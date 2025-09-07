Sorpresa al Barça amb el substitut de Robert Lewandowski

Al Barça, la conversa sobre el ‘9’ torna al centre del projecte. La direcció esportiva examina escenaris mentre la graderia de Catalunya reclama certeses i gols.
El polonès va aterrar el juliol de 2022 i va establir un llistó d’elit immediat. Va ser Pitxitxi amb 23 gols, després en va fer 26, i la temporada passada en va aconseguir 42 amb Hansi Flick al capdavant.
Avui afronta la seva quarta temporada de blaugrana amb 37 anys i contracte fins al 2026. El rendiment segueix vigent, però la planificació obliga a dissenyar un relleu sense precipitacions des d’aquest mateix curs. Tot apunta que el juny de 2026 les relacions entre Lewandowski i el club es trencaran.
Un mercat prohibitiu i molt car empeny a mirar cap a dins
El full de ruta no ignora la realitat econòmica del futbol espanyol. La competència financera d’altres lligues i el control de despesa mantenen els clubs, inclòs el Barça, en marges estrets per a grans operacions.
El mercat ofereix davanters centre top, tot i que amb preus d’elit difícils d’assumir ara. Alexander Isak cotitza al voltant dels 120 milions, mentre Julián Álvarez supera clarament els 90–100 milions.
Ferran Torres, opció prioritària per al 2026 a mesura que guanya pes la via interna
En aquest tauler, la solució que guanya pes internament no mira fora del mercat. Deco, avui director esportiu, i Flick valoren donar galons a un ‘9’ de la casa per a la transició.
Aquest nom propi és Ferran Torres, que ha començat Lliga amb producció sostinguda. El valencià suma dos gols en tres jornades, amb 237 minuts, i s’ha mogut amb soltesa a la franja central.
Què aporta Ferran a la punta i com encaixa en el sistema de Flick
La seva fitxa oficial el presenta amb 1,84 metres i formació d’extrem, tot i que la seva utilització com a davanter centre creix cada mes. En aquesta mostra inicial fa una mitjana de 0,76 gols per 90 i manté un npxG elevat pel volum generat.
Quan parteix com a ariet, fixa centrals amb desmarcada diagonal i ataca el primer pal decidit. Això allibera Lamine Yamal entre línies i permet a Pedri llançar ruptures amb avantatge.
Sense pilota, la seva primera pressió activa cobertures dels defenses i escurça l’equip cap a camp rival. La idea redueix trams llargs sense control i millora la recuperació alta després de pèrdua.
Per què l’aposta encaixa amb l’economia i el vestidor
El contrast amb Lewandowski ofereix matisos complementaris al pla de Flick. Amb el polonès, el Barça domina àrea i joc d’esquena; amb Ferran, guanya mobilitat, pressió i profunditat sense pilota.
A més, el davanter de Foios té contracte fins al 2027, cosa que protegeix valor patrimonial i facilita continuïtat competitiva. Per a un club amb marge salarial vigilat, prioritzar recursos propis és raonable i coherent.
El que mesurarà la seva candidatura en les pròximes setmanes
El risc per a Ferran resideix a sostenir la fiabilitat rematadora sota màxima pressió continuada. Ha de consolidar joc d’esquena, temporització en suports i lectura de l’àrea davant bloc baix.
Si manté producció i creixement tàctic, el Barça tindrà un relleu competitiu sense inversions descomunals. Si no passa, el radar estival tornarà a activar-se, tot i que el mercat seguirà imposant paciència. Tanmateix, tot apunta que l’opció número 1 de Deco és el tauró valencià.