La solució dràstica de Xavi Valls perquè no xiulin penals al Barça: «Al final...»

El futbol espanyol torna a estar embolcallat en una discussió arbitral que genera debat i desconfiança. En l’últim partit del Barça, disputat davant el Llevant al Ciutat de València, una acció a l’àrea blaugrana va acabar en penal. Ho va assenyalar Hernández Hernández després de revisar el VAR. La decisió va desfermar la indignació de l’afició culer i de bona part de l’opinió pública, amb analistes i excol·legiats qüestionant la coherència en l’aplicació de les normes.
L’incident no és un fet aïllat. El club català ja havia patit decisions polèmiques la temporada passada, i el record de jugades similars, com la mà de Tchouaméni en un Clàssic, va avivar la sensació de greuge. El contrast entre criteris arbitrals torna a ser el centre de la discussió en una Lliga que ja ha començat amb diverses polèmiques en només dues jornades disputades.
La jugada de la discòrdia amb Balde com a protagonista
L’acció polèmica va arribar a l'extra de la primera part, quan el Llevant ja guanyava per 1-0. Un xut de José Luis Morales va impactar al braç d’Alejandro Balde, que estava proper al cos i en posició de recollida. Encara que la normativa actual assenyala que només s’ha de sancionar la mà si està clarament separada, Hernández Hernández va xiular penal després de revisar-ho al VAR instat per Figueroa Vázquez.
Morales va transformar la pena màxima i va posar el 2-0 al marcador just abans del descans. Per als analistes arbitrals, entre ells César Barrenechea Montero, es va tractar d’una decisió "molt rigorosa", ja que el lateral del Barça no va ampliar el volum corporal de manera intencionada. Archivo VAR, un dels comptes més influents en la revisió de decisions arbitrals, va ser contundent: “No és penal”.
Les reaccions a les xarxes socials i la ironia de Xavi Valls
La decisió arbitral no va trigar a viralitzar-se. El periodista Xavier Valls va expressar en to irònic a les xarxes socials que "al final caldrà tallar-se els braços per poder jugar a futbol". El seu comentari, acompanyat d’un emoticona de desesperació, va ser compartit centenars de vegades i reflecteix el sentir de molts seguidors.
Archivo VAR, per la seva banda, va publicar imatges de la jugada en què s’aprecia com Balde té el braç enganxat al cos. A més, va criticar la manca de coherència amb el que estipula la nova Circular 3 del CTA, que estableix com a criteri no sancionable els contactes quan el braç està en posició natural. El mateix Hernández Hernández, a qui se’l va suspendre després del partit, va ser assenyalat com a responsable d’ignorar aquestes directrius.
Comparació amb antecedents i conseqüències en el futur immediat
El contrast amb jugades similars augmenta la polèmica. Al maig, en el Clàssic entre Barça i Reial Madrid, Hernández Hernández no va sancionar una mà de Tchouaméni en una acció molt més clara. Aquella vegada, el VAR el va cridar a revisar, però el col·legiat no va corregir la seva decisió inicial. Tres mesos després, va aplicar un criteri diferent amb Balde, cosa que genera dubtes sobre la uniformitat de les decisions a LaLiga.
Més enllà del resultat final —el Barça va aconseguir remuntar a la segona part per endur-se la victòria—, la controvèrsia arbitral s’ha convertit en protagonista del partit; sorpresa. Per a Hansi Flick i els jugadors culers, la sensació d’inseguretat al voltant del VAR és un problema afegit en un inici de temporada que ja acumula prou pressió esportiva.
La Federació haurà d’afrontar aquest nou capítol de dubtes sobre la interpretació de les mans. La pressió mediàtica i social podria forçar aclariments o fins i tot ajustos en l’aplicació del reglament. El cert és que, mentre no existeixi coherència, episodis com el viscut al Ciutat de València continuaran alimentant la polèmica jornada rere jornada.