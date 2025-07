Situació límit amb Vinícius al Reial Madrid: 'Xabi Alonso...'

Vinícius Júnior travessa el seu moment més delicat des que va aterrar al Real Madrid. El que durant anys va ser una relació idíl·lica entre el brasiler, el club i l’afició, avui està carregada de tensió. El davanter ha passat de ser el nou estendard del madridisme a convertir-se en una font de problemes en diferents fronts.

Des del club asseguren que el seu discurs públic ja no es correspon amb els fets. Vinícius repeteix que vol quedar-se “tota la vida” al Real Madrid, però les seves exigències de renovació apunten en una altra direcció. A la taula de negociació, el seu agent ha sol·licitat un salari superior al de Kylian Mbappé.

Una renovació impossible per ara

El brasiler exigeix prop de 25 milions nets per temporada, superant els 15 que percep actualment Mbappé, més una prima de fitxatge prorratejada. El club, per la seva banda, es nega a superar els 20 milions sota cap concepte. Amb posicions tan allunyades, les negociacions estan completament trencades.

| XCatalunya, Canva

Des de l’entorn del jugador es desvinculen de qualsevol comparació amb el davanter francès, mentre que a Chamartín insisteixen que el problema rau precisament en què Vinícius no accepta estar per sota de Mbappé a l’escalafó intern. Un pols difícil de sostenir en un club que presumeix d’ordre i jerarquia econòmica.

Mal moment futbolístic i crispació a la graderia

Però l’assumpte salarial no és l’únic punt crític. A nivell esportiu, Vinícius ha anat de més a menys. Des que va perdre la Pilota d’Or a mans de Rodri, el seu rendiment s’ha desplomat. Va acabar l’última temporada amb només dos gols en els últims 17 partits, una estadística preocupant per a un jugador cridat a liderar l’atac blanc.

| XCatalunya, Vinicius Junior

A això s’hi suma el seu comportament als terrenys de joc, que ha provocat el rebuig de bona part de la graderia del Bernabéu. Les provocacions constants, la seva actitud individualista i la seva tendència a anteposar el seu protagonisme al joc col·lectiu han fet malbé la seva imatge

El canvi a la banqueta complica encara més la seva situació

L’arribada de Xabi Alonso a la banqueta no ha ajudat. El nou tècnic prioritza la figura de Mbappé, i ja ha demostrat que no té cap inconvenient a deixar Vinícius a la banqueta. Al Mundial de Clubs, només una lesió d’última hora va impedir que el relegués a la banqueta en un partit clau.

Xabi considera que la convivència tàctica entre el francès i el brasiler és molt complicada. La decisió de l’entrenador ha generat tensions internes i ha evidenciat una realitat incòmoda: Vinícius ja no és intocable. La presència de figures com Bellingham o Valverde reforça la idea que el Madrid pot continuar funcionant sense ell.

Aràbia Saudita, a l’aguait… i el madridisme ho contempla

Mentrestant, l’Aràbia Saudita observa atentament la situació. L’interès dels clubs saudites per Vinícius és real, i les xifres que podrien oferir tant al jugador com al Real Madrid serien difícils de rebutjar. Al club blanc, cada cop sona més fort la possibilitat de fer caixa amb ell aquest mateix estiu si la tensió continua escalant.

El madridisme, històricament exigent però també agraït, sembla haver-li baixat el polze. A les xarxes socials i a l’estadi, creix la sensació que el seu cicle està arribant al final.

El problema de fons que Xabi Alonso no pot ignorar

I aquí arriba el més delicat: Vinícius s’ha convertit en un problema per a Xabi Alonso i per al futur del Real Madrid. No només per les seves exigències contractuals ni pel seu rendiment, sinó perquè representa un obstacle per consolidar el nou model de joc centrat en Mbappé.

El brasiler ja no encaixa ni al vestidor, ni al sistema, ni a la visió de club. I ara, per primera vegada des que va arribar a Chamartín, la seva sortida ja no es descarta: es contempla.