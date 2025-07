Gir de 180 graus amb Robert Lewandowski: La decisió del Barça amb el polonès

Robert Lewandowski torna a estar al centre del mercat de fitxatges. Als seus 36 anys, el davanter polonès del FC Barcelona continua sent un dels jugadors més cotitzats del panorama internacional. El seu nom ha despertat un fort interès a l'Aràbia Saudita, on diversos clubs de primer nivell han preguntat per la seva situació contractual.

L'entorn del jugador ha rebut sondejos de diferents equips saudites, atrets per l'impacte esportiu i mediàtic que suposaria incorporar un golejador del seu calibre. I no és per menys: Lewandowski va signar 42 gols la temporada passada amb el Barça, tot i una lesió que el va deixar fora en el tram final de curs.

El Barça compta amb ell, però escolta ofertes

Hansi Flick compta amb ell com una de les peces clau de l'equip, tot i que és conscient que la seva edat obliga a gestionar-lo amb més prudència. Tot i així, la direcció esportiva no descarta una venda si l'oferta és irrenunciable i el mateix jugador expressa el seu desig de marxar.

Lewandowski té contracte fins al 2026, però només li queda un any garantit; el segon depèn d'objectius esportius. Per això, des de l'entorn del Barça reconeixen que, si arribés una proposta molt elevada tant per al club com per al jugador, no posarien obstacles a una sortida pactada.

L'Aràbia ofereix anys i milions

El gran argument de l'Aràbia Saudita és l'econòmic. No només podrien garantir-li un salari estratosfèric, sinó també més anys de contracte. A diferència del Barça, on la seva continuïtat més enllà del 2026 no està assegurada, a l'Aràbia li oferirien acords de tres o quatre temporades.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kanté, Mahrez, Mané, Brozovic, Kessié, Wijnaldum o Joao Félix ja han sucumbit a l'atractiu del campionat saudita. Alguns, com el portuguès de l'Al Nassr, ho han fet fins i tot passats els 38 anys, cobrant xifres astronòmiques. En aquest context, l'opció Lewandowski sona realista.

Un mercat asimètric i perillós

Un altre factor que inquieta el Barça és l'asimetria en el calendari de fitxatges. Mentre que LaLiga tanca el mercat l'1 de setembre, l'Aràbia el manté obert fins al dia 23. Això vol dir que, fins i tot quan el Barça ja no pugui fitxar ningú més, els saudites continuaran tenint marge per temptar els seus jugadors.

En cas d'una sortida sobtada, el club blaugrana es veuria en una situació delicada per trobar un recanvi de garanties. Tot i que Ferran Torres ha rendit bé com a davanter centre i jugadors com Dani Olmo o Rashford poden actuar com a fals ‘9’, la figura de Lewandowski continua sent insubstituïble a dia d'avui.

La postura del Barça: comprensiva, però ferma

L'entitat blaugrana no tanca la porta a una venda de Lewandowski, però exigeix condicions clares. L'oferta ha de ser beneficiosa per a totes les parts i respectar el valor d'un futbolista que va costar 45 milions fixos més 5 en variables. No hi haurà regals ni sortides simbòliques, fins i tot tractant-se d'una llegenda en actiu.

De moment, Lewandowski continua entrenant amb normalitat sota les ordres de Flick i participant en la gira asiàtica. L'Aràbia espera la seva oportunitat. I el Barça, per ara, es manté ferm: compten amb el polonès per a la temporada 2025-2026.