Gir de 180º amb la renovació de Vinicius després de més exigències del jugador a Florentino

L'ambient a Valdebebas ha canviat radicalment en pocs dies. La renovació de Vinicius Júnior semblava un tràmit tancat setmanes enrere. Tanmateix, una petició inesperada del brasiler ha obligat a aturar les negociacions i posar en dubte la seva continuïtat.

Un contracte gairebé llest, fins que tot va canviar

Vinicius va signar la seva última renovació a l'estiu de 2023, ampliant el seu vincle fins al 2027. Durant mesos, ambdues parts donaven per fet un nou contracte que milloraria les seves condicions econòmiques. Però, segons informació de la Cadena SER divulgada per Antón Meana i Toño García, la situació es va enverinar quan el jugador va exigir cobrar el mateix que Kylian Mbappé. La petició va sorprendre la directiva, ja que l'acord previ s'ajustava a les expectatives i no contemplava aquest salt econòmic.

Fins ara, Vinicius cobrava uns 15 milions nets per temporada i esperava elevar aquesta xifra per sobre dels 25 milions per igualar Mbappé. La petició no es limita al salari fix: inclou una prima per renovació i condicions similars en drets d'imatge.

| Real Madrid

El club va respondre de manera explícita: no està disposat a trencar la seva estructura salarial actual. Consideren que la temporada 2024‑25 no ha justificat aquesta exigència econòmica i, per ara, les negociacions han quedat congelades.

Temporada irregular i opinió dividida a Madrid

La progressiva caiguda del rendiment de Vinicius a la part final del curs ha estat un argument fort dins del club. La seva influència al camp ha disminuït i Xabi Alonso ja no el considera inamovible. Així mateix, part de l'entorn madridista percep la seva actitud fora del camp com a problemàtica.

Crítics com Julio Pulido assenyalen que exigir un salari igual que el de Mbappé no és adequat sense demostrar un rendiment a aquest nivell. Mentre que Tomás Roncero adverteix que aquesta petició pot posar en risc el llegat que ha construït al club, en generar una tensió innecessària entre accions esportives i peticions econòmiques.

| Twitter, XCatalunya

Saudites a l'aguait: un salvavides per a l'entorn del brasiler?

Des d'Aràbia Saudita han mostrat interès a fitxar Vinicius. S'han esmentat xifres siderals, arribant fins i tot als 300 o 350 milions d'euros per al Real Madrid, tot i que no s'ha presentat cap oferta formal en els darrers mesos. Si les negociacions amb el club fracassen, aquest interès extern podria agafar força, i l'estiu de 2026 ja es dibuixa com a data límit per definir el seu futur amb benefici per a ambdues parts.

L'irrupció de Mbappé com a nova estrella del projecte va complicar encara més l'escenari intern. El club tem que igualar les pretensions de Vinicius desfermi una guerra salarial entre les seves principals figures, amb repercussions al vestidor i en futures negociacions com les de Jude Bellingham.

Per ara, Florentino Pérez i la junta mantenen la calma. Confien que el brasiler recuperi el seu millor nivell per reprendre el diàleg. Si no ho fa, estarien disposats fins i tot a vendre'l el 2026 per evitar perdre'l gratis el 2027.