Rayo Vallecano i Alabès volen el mateix jugador: S'hi afegeix River Plate i puja el preu

La temporada 2024-2025 ha servit per consagrar un dels noms més destacats de LaLiga Hypermotion. Parlem d'un davanter que ha liderat el Granada CF amb deu gols i cinc assistències, convertint-se en el motor ofensiu de l'equip andalús.

La seva presència al camp ha estat sinònim de perill constant, i la seva maduresa futbolística, ja amb 28 anys, l'ha situat com un dels grans referents del futbol de Segona Divisió. Com era d'esperar, el seu rendiment ha despertat l'interès de diversos clubs, dins i fora d'Espanya.

El retorn sentimental que planeja River Plate



El primer a moure fitxa ha estat River Plate. El club argentí, que travessa un bon moment econòmic després de la seva participació al Mundial de Clubs, ha preguntat directament al Granada per la situació del davanter. Es tracta d'una operació amb un cert component sentimental, ja que el jugador es va formar a River.

Avui, més d'una dècada després, Gallardo torna a mirar cap a ell, aquesta vegada amb la intenció de repatriar-lo com un futbolista fet i amb experiència a Europa.

Tanmateix, el Granada no està disposat a regalar el seu davanter. La seva clàusula de rescissió és de deu milions d'euros.

Una postura comprensible, sobretot tenint en compte que al jugador encara li resten dos anys de contracte, fins al juny de 2027. A Granada saben que tenen un actiu valuós, i no tenen pressa per vendre llevat que arribi una oferta excel·lent.

L'Alavés entra en escena amb cautela



Però l'interès pel davanter no es limita a River Plate. A Espanya, el Deportivo Alavés també s'ha afegit a la pugna. L'equip dirigit per Eduardo Coudet necessita reforçar el seu atac i considera que el perfil del jugador encaixa a la perfecció en el seu esquema.

Coudet, que coneix bé el futbol argentí i valora l'agressivitat i mobilitat del punta, ha donat llum verda per intentar l'operació. No obstant això, a Vitòria assumeixen que els deu milions que exigeix el Granada estan fora del seu pressupost, per la qual cosa buscarien una fórmula alternativa, com una cessió amb opció de compra o un pagament escalonat.



El tercer club que ha mostrat interès és el Rayo Vallecano. Els madrilenys també estan explorant el mercat a la recerca d'un davanter resolutiu, i el jugador del Granada s'ajusta al que busquen: experiència, capacitat golejadora i fiabilitat física.

Un fitxatge que pot ser el gran moviment de l'estiu



El Granada no té urgència per vendre i, llevat que el jugador demani sortir, es mantindrà ferm en la seva postura. Per la seva banda, l'entorn del davanter manté la calma. Saben que estan en una posició forta i que l'interès de tres clubs de primer nivell —dos espanyols i un internacional— els permet triar amb temps i cautela.



A més, el retorn a River Plate representaria tancar un cercle. No seria simplement tornar a casa, sinó fer-ho com un jugador consolidat, preparat per liderar l'atac d'un dels equips més exigents del continent. Gallardo ho sap. El club ho sap. I el futbolista, també.

El nom més cotitzat de l'estiu



Amb tot aquest escenari obert, queda clar que el nom de l'estiu al Granada n'és només un. El davanter argentí pel qual sospiren River, Alavés i Rayo és Lucas Boyé.