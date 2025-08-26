Situació límit amb Vinícius al Reial Madrid: Florentino ho sap, decisió imminent

Al Real Madrid es viuen dies de màxima tensió. El que semblava un simple relleu tàctic de Xabi Alonso ha acabat convertint-se en un autèntic problema institucional. Vinícius, símbol del club blanc, ha entrat en una dinàmica perillosa que condiciona tant el vestidor com la directiva encapçalada per Florentino Pérez.
El desencontre que va esclatar a Oviedo
Segons va informar OK Diario, la suplència de Vinícius en l'estrena de Lliga davant el Real Oviedo no va ser una decisió casual. El brasiler no començava un partit a la banqueta des de 2021, amb Carlo Ancelotti encara al capdavant de la banqueta blanca.
Va entrar a la segona part i, tot i que la seva actuació va ser irregular, va aconseguir assistir Kylian Mbappé per al segon gol i marcar ell mateix el tercer. Tanmateix, el seu gest seriós després del xiulet final reflectia un malestar profund. El jugador va interpretar que la decisió de Xabi Alonso anava més enllà de l'esportiu, entenent que el seu rol dins l'equip pot estar canviant.
Un precedent al Mundial de Clubs
No era la primera vegada que Vinícius percebia l'amenaça de la suplència. Durant el passat Mundial de Clubs, el pla inicial de Xabi Alonso era deixar-lo fora de l'onze a semifinals. Només la lesió d'Arnold va fer que el tècnic modifiqués el seu esquema i mantingués el brasiler a l'equip, encara que fos a la banda dreta, on no és habitual.
Aquella situació ja va generar incomoditat en el jugador, que ara, amb la suplència confirmada a LaLiga, veu confirmat el que tant temia: que ja no és indiscutible al Real Madrid.
La decisió del jugador: no renovar
La tensió no és únicament esportiva. OK Diario detalla que Vinícius ha decidit no ampliar el seu contracte, que finalitza al juny de 2027. La seva estratègia passa per arribar a aquell any amb dos escenaris oberts. O renovar cobrant una enorme prima de fidelitat o marxar lliure a un gran club europeu que li ofereixi un contracte milionari.
Aquesta decisió trenca el pacte tàcit que mantenia amb el Real Madrid, el mateix club que l'ha recolzat en els moments més difícils de la seva carrera esportiva. Tant dins com fora del camp.
La postura del Real Madrid i de Florentino Pérez
A Valdebebas no estan disposats a deixar que la situació s'allargui fins al límit. Florentino Pérez i la directiva tenen clar que, si el brasiler manté la seva negativa a renovar, s'activarà un pla de venda el proper estiu.
El Real Madrid va pagar 45 milions d'euros per ell el 2018 i no contempla perdre aquesta inversió permetent que marxi gratis. El club, a més, considera que Vinícius no està corresponent a la lleialtat que se li ha mostrat. Un exemple clar va ser l'absència de la delegació madridista a la gala de la Pilota d'Or de 2024, en protesta per la manca de reconeixement al brasiler.
Florentino estava disposat fins i tot a trencar l'estricta escala salarial del club per premiar el jugador amb un contracte d'estrella. Però les exigències d'una elevada prima de renovació van bloquejar qualsevol acostament.