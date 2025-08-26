Sergio Francisco a la corda fluixa: El favorit per substituir-lo

En el futbol, la paciència sempre té un límit, i a Sant Sebastià ja comencen a sorgir els primers dubtes. L'aposta de Jokin Aperribay per promocionar Sergio Francisco, tècnic que va aconseguir ascendir el filial, pretenia donar continuïtat al model de planter. Tanmateix, els resultats inicials a LaLiga EA Sports han reobert un debat que semblava tancat amb la marxa d'Imanol Alguacil.
Un nomenament que va generar dubtes des del principi
La designació de Sergio Francisco no va convèncer tothom. Un sector de l'afició i alguns dels jugadors van qüestionar la manca d'experiència del tècnic, especialment després de la sortida d'Imanol rumb a l'Aràbia Saudita. La venda de Martín Zubimendi a l'Arsenal i la poca inversió en fitxatges tampoc van ajudar a calmar l'ambient.
Segons informa El Nacional, el vestidor esperava un entrenador amb més recorregut a Primera. La pretemporada va deixar més incògnites que certeses. A més, els dos primers partits de lliga han confirmat les pors: empats davant el València i davant l'Espanyol, aquest darrer a Anoeta i després d'anar perdent 0-2 al descans.
Les xifres que encenen les alarmes a Anoeta
La Real Sociedad ha sumat només dos punts de sis possibles en un inici de campionat que havia de servir per guanyar confiança. En el context actual, aquests entrebancs pesen el doble, ja que la campanya anterior va ser decebedora i va deixar una sensació d'estancament.
L'empat davant el València ja va ser vist com un mal començament, però l'enfrontament contra l'Espanyol va encendre totes les alarmes. La reacció a la segona part va evitar un desastre més gran, tot i que no va dissipar els dubtes sobre el plantejament i la capacitat de reacció de l'entrenador.
Ange Postecoglou, el favorit de la directiva
En aquest escenari, Aperribay i el seu equip comencen a contemplar alternatives. El Nacional assenyala que el nom d'Ange Postecoglou és sobre la taula com a principal candidat. El tècnic australià es troba lliure després de la seva sortida del Tottenham Hotspur, amb qui va conquerir l'Europa League abans de ser destituït mesos després.
El seu perfil agrada perquè combina experiència internacional amb un estil ofensiu, a més d'haver gestionat vestidors d'alt nivell. Per a la Real Sociedad, que necessita un cop d'efecte tant esportiu com anímic, la seva arribada representaria una aposta clara per canviar la dinàmica sense renunciar a l'ambició europea.
Un primer examen decisiu davant l'Oviedo
Sergio Francisco encara no està sentenciat. La directiva li concedeix marge, però la visita del Real Oviedo aquest cap de setmana es presenta com un primer match ball. El conjunt asturià acaba d'ascendir i no hauria de ser un obstacle insalvable per a un club que aspira a competir a Europa.
Un entrebanc a Anoeta podria accelerar decisions que avui semblen només hipotètiques. La pressió augmenta i els focus apunten directament a la banqueta.